La indisciplina en la población de Panamá Oeste puede ser una de las causas de los altos contagios de COVID-19

Actualmente, Panamá Oeste es la segunda provincia con más casos de COVID-19 positivo en el país reportando 13,194 casos y mucho de esto puede ser el resultado de la indisciplina que tienen las personas de no respetar el distanciamiento físico y la cuarentena.

Herminia Mariscal, directora médica de la Caja de Seguro Social de Panamá Oeste, indicó que hay que reconocer que hay una indisciplina en la población de Panamá Oeste, en la que las personas visitan a los familiares sin saber que llevan el virus a esos hogares.

Destacó que cuando los equipos de respuesta rápida hacen la trazabilidad, descubren al llamar a los contactos, que estuvieron días visitando a los familiares, incluso que se han quedado a dormir donde la mamá, la abuela o la tía y estos contactos que han tenido comunicación directa, están en riesgo y hay que darles seguimiento, hacerle la trazabilidad a través de la información que nos da cada paciente.

Expresó además, que cuentan con una deficiencia para aislar a las personas a los hoteles.“Tenemos un fallo que no hemos podido corregir en muchos casos, que si tenemos un paciente positivo, pero no acepta el traslado a hotel es una decisión del paciente ya que el aislamiento en hotel no es obligatorio”, resaltó la directora médica en CSS informa.

Aseguró que cuando los sectores tienen una alta densidad poblacional como en el distrito de Arraiján varias familias pueden vivir hacinados en una vivienda, y reiteró que se han encontrado hasta 14 familias.

“Con el equipo de respuesta rápida, fuimos a visitar a una mujer que tenía pocos días de haber dado a luz, ella no aceptó aislamiento a un hotel que se le ofreció en el momento de salir del hospital con su recién nacido. Se fue a casa y cuando llegamos era una vivienda con cuartos compartidos, no había manera de hacer aislamiento y habían 14 personas en esa vivienda en total hacinamiento con un recién nacido. Nos tocó hisopar a las 14 personas que vivían con ella y de ese grupo familiar salieron positivos todos los que habían tenido contacto, no había forma de hacer aislamiento”, resaltó la doctora Mariscal.

Es necesario afianzar la educación en esa población sobre las medidas de distanciamiento físico, pidiéndoles que piensen en su familia y en la protección de las personas de riesgo, porque así como pueden vivir 14 personas jóvenes sanas, pueden haber dos o tres personas mayores o alguna persona con discapacidad o alguna persona con una comorbilidad que le va a complicar el desarrollo del COVID-19 y llega hacer fatal para esa persona.

Actualmente se cuenta con otra estrategia la trazabilidad comunitaria, para dar seguimiento a cada uno de esos contactos a la comunidad para garantizar la cuarentena. Los casos pueden ser contactos laborales, contactos en la comunidad o visitas a otras familias.

Luego de que el paciente es detectado positivo, se le explica el protocolo para la atención domiciliaria y el equipo ya inició a aplicar el protocolo establecido por el Minsa, con los medicamentos establecidos.

Además se les da seguimiento a través de las llamadas para confirmar que el paciente esté cumpliendo su aislamiento, que tenga síntomas leves porque solamente pueden estar en casa con síntomas leves, si el paciente comienza a presentar algún síntoma que pueda preocupar ya sea aumento de la tos o algo adicional que requiera alguna evaluación más, el equipo de respuesta rápida procederá hacer esa revisión clínica en el domicilio.

Los equipos de respuesta rápida son los que les dan el seguimiento a los pacientes, en este momento tenemos 9 equipos trabajando todos los días encargados de hacer la trazabilidad de los casos positivos hacer el hisopado, captamos el positivo evaluamos que contactos tiene cada positivo y se hace la trazabilidad a esos contactos.

Se les recuerda a las personas la importancia de seguir las medidas de bioseguridad establecidas por el Minsa, de mantener la cuarentena total, salir en casos que sean necesarios, si va a salir la utilización correcta de la mascarilla, el uso de gel alcoholado, el frecuente lavado de manos, y lo más importante el distanciamiento físico que es lo que va a evitar el contagio del COVID-19.

