La minería: un impulso para las energías verdes

Lograr mejorar el medio ambiente es una visión para el mundo. Para ese proceso, se ha trazado como meta un desarrollo bajo en carbono, es decir, menos dióxido de carbono (CO2). Este gas es clave en el efecto invernadero, fomentando el cambio climático global; sin embargo, aunque se trate de un debate, los expertos aseguran que la minería será fundamental para lograr un futuro bajo en carbono.

Los entendidos en el tema explican que la minería puede ser un impulsor de un futuro bajo en carbono, porque provee metales y minerales que son necesarios para las energías renovables y tecnologías amigables con el entorno.

En 2017, un informe del Banco Mundial, titulado "The Growing Role of Minerals and Metals for a Low-Carbon Future" ("El creciente papel de los minerales y metales para un futuro con bajas emisiones de carbono") detalló que se espera que el aumento de las tecnologías de energía verde, necesarias para un futuro con bajas emisiones de carbono, provoque un crecimiento significativo de la demanda de una amplia gama de minerales y metales, como el aluminio, el cobre, el plomo, el litio, el manganeso, el níquel, la plata, el acero y el zinc y los minerales de tierras raras.

En un video denominado "Minería climáticamente inteligente: minerales para la acción climática", el Banco Mundial menciona que un aerogenerador (energía eólica) de tres megavatios necesita 4,7 toneladas de cobre, las celdas solares también necesitan muchos minerales e incluso metales preciosos como la plata; también será necesario para vehículos eléctricos. De hecho, los vehículos convencionales contienen entre 18 a 49 libras de cobre, mientras que un vehículo eléctrico contiene 183 libras y un autobús totalmente eléctrico necesita 814 libras de cobre.

El informe "Minerales para la acción climática: la intensidad de los minerales de la transición a la energía limpia" del Banco Mundial, lanzado en enero de este año, concluye que la producción de minerales podría aumentar en casi 500% para el 2050, para cumplir la creciente demanda de tecnologías de energía limpia. Se estima que se necesitarán más de 3.000 millones de toneladas de minerales y metales para desplegar energía eólica, solar y geotérmica, así como almacenamiento de energía necesarios para lograr un futuro por debajo de los 2 grados C.

La iniciativa de minería climáticamente inteligente podría contribuir a que los países en desarrollo, ricos en recursos, se beneficien de la creciente demanda de minerales y metales. Al tiempo que, garantizará que el sector minero se gestione de una manera que minimice la huella ambiental y climática, de acuerdo con el informe.

En Panamá, durante los primeros meses del 2021 el concentrado de cobre acumuló grandes exportaciones. De acuerdo con Roberto Tribaldos, presidente de la Asociación Panameña de Exportadores (APEX), en nuestro país, entre enero y agosto de este año, se ha exportado 2,267.7 millones de dólares en cobre, la cifra más alta desde 2017, pues en 2020 en ese mismo período se exportó 639.2 millones de dólares en cobre y según explica, se va a mantener la demanda de cobre en alza por la próxima década, y como resultado de la demanda global de cobre, se espera que esta crezca entre 1.5% a 2.5% anualmente.

La proyección indica que al 2024 la actividad minera podría estar representando el 8.3% a la economía del país, lo que sería similar al aporte (2019) de actividades como intermediación financiera y la actividad inmobiliaria y empresarial.

Las exportaciones son importantes en el desarrollo económico de los países y el crecimiento de las exportaciones de cobre contribuyen a mejorar las condiciones de vida de muchas regiones del país postergadas y alejadas de los principales centros urbanos, disminuir la desigualdad y ser un motor para el desarrollo de proveedores y tecnologías, cumpliendo así con los objetivos de Desarrollo Sostenible de las Naciones Unidas.

Oportunidad para los países y sus comunidades

Precisamente, informes del Banco Mundial señalan que la demanda de minerales y metales supone una oportunidad para los países proveedores, pero recalcan que se debe gestionar de manera adecuada, por ende, se debe realizar una extracción sostenible de minerales y realizar las inversiones necesarias.

“La energía verde es señal de progreso, esto quiere decir que a mayor progreso mejora la comunidad, ya que fomenta el cuidado del medio ambiente y de la tierra. Trabajamos en conjunto con productores y agricultores que realizan y practican la energía verde, así como el reciclaje y uso de abonos orgánicos”, asegura Anthony Diez, gerente general de Groen Panamá, una empresa familiar que ofrece productos perecederos y no perecederos, como los vegetales y frutas, así como productos enlatados y secos.

En Groen hablan de las ventajas e importancia de laborar basados en energías verdes, porque trabajan con la mina de Cobre Panamá, ubicada en la provincia de Colón y a 1,5 horas de Penonomé, provincia de Coclé.

Para Groen Panamá, la presencia de la mina ha impactado de manera positiva en la provincia de Coclé, pues ha generado beneficios para los pueblos aledaños y sus habitantes, así como empleos, sin olvidar que han sido un apoyo social y ambiental con la construcción de calles, escuelas, centros de salud, centros deportivos, reforestación, entre otros.

Los beneficios también han sido aprovechados por la Asociación de Productores de Donoso y La Pintada (DONLAP) con más de 30 agricultores de 11 comunidades, que desde hace 10 años trabajan con la mina Cobre Panamá y se han convertido en uno de los proveedores locales más importantes.

Asunción Bonilla es presidente de la DONLAP y asegura que el impacto minero ha sido positivo, no solo para ellos como proveedores de productos alimenticios, sino que también ha habido un significativo avance en cuanto al apoyo en la educación, vías de comunicación e infraestructura en las comunidades alrededor de la mina.

Panamá y su potencial minero

Según un informe del Centro Nacional de Competitividad sobre minería, publicado en el 2020, Panamá cuenta con un importante potencial minero, pues tiene reservas de metales de calidad mundial, que podrían aprovecharse de forma responsable, lo cual aportaría a la economía del país.

Dicho informe apunta también que el atraer inversión minera y crear el clima de negocios adecuado (visión a largo plazo, seguridad jurídica y fiscal que permita acuerdos con el Estado y no con gobiernos, estabilidad política, etc.) para el desarrollo de la actividad, sería valioso para el país.