La trata de personas tiene graves variantes en Panamá

La trata de personas es un delito de lesa humanidad porque el daño que causa a las víctima, en su mayoría mujeres, niñas y adolescentes es irreparable, sostiene Dayra Campos, directora de la Oficina Institucional contra la Trata de Personas del Ministerio de Seguridad Pública (Minseg).

¿Cuál es la realidad de Panamá en cuanto a este delito?

Hemos sufrido una variable a la constante de tener más casos de trata de personas donde las víctimas correspondían a nacionales distintas a las panameñas, por lo general víctimas de explotación sexual. Veíamos muchos más casos de mujeres colombianas, menores de 30 años. En explotación laboral se veían varones de nacionalidad nicaragüenses en su gran mayoría, también teníamos población LGTB en este grupo de personas vulnerables, sin embargo, hoy en día la realidad es que la cifra de panameñas ha aumentado a un 43 % de las víctimas y todas ellas corresponden a menores de edad. También en el 2022, veíamos que aparecían finalidades distintas a las que comúnmente estábamos acostumbrados a investigar, y en este caso, veíamos aperturas de investigaciones por mendicidad y adopciones irregulares, afortunadamente, Panamá no ha presentado hasta el día de hoy ningún caso de tráfico ilícito de órganos, pero hay ciertos procesos y operaciones, en los cuales hemos visto que han concurrido más de una finalidad de trata, esto también es una variable porque normalmente los casos eran de explotación sexual, explotación laboral o servidumbre, al igual, que son los parientes cercanos de las víctimas quienes las están explotando sexualemente.

¿Qué áreas o zonas les preocupa?

Pienso que las áreas en las cuales debemos prestar especial atención son las áreas fronterizas. Los casos de explotación sexual se han visto en el cordón fronterizo entre Costa Rica y Panamá. También el hecho que la cantidad de personas que están atravesando el Darién también representan un grupo de población vulnerable. También pudiense ingresar personas objeto de tráfico y pasar a ser víctimas del delito de trata de personas.

¿Quiénes son los tratantes?

Anteriormente, podíamos pensar que únicamente se hablaba de organizaciones criminales o estructuras criminales como tal, sin embargo, la realidad nos demuestra que también existe tratantes individuales y que incluso pueden ser, un miembro cercano a la familia de la víctima, por ejemplo, una madre, una abuela, conceptos que anteriormente podíamos estar dejando pasar desapercibido. Muchas de estas organizaciones criminales ya no se están manejando con monedas de papel, están utilizando incluso criptomonedas.

¿Quienes son los clientes?

El mercado son los clientes que consumen este tipo de servicio. Aquí nos enfrentamos a un problema social, porque muchas veces entendemos que la prostitución es reconocida como la actividad más antigua del mundo, sin embargo, debemos diferenciar una prostitución autónoma de una prostitución forzada.

¿Han identificado organizaciones criminales dedicadas a este delito?

Organizaciones como tal, se desarticuló una que operaba de manera transnacional familiar desde Cúcuta Colombia. La Operación Cúcuta desaticul{o una organización criminal familia, la tratante tenía realizando la actividad a su esposo, a la hija, al hermano, aquí quedaron detenidas aproximadamente seis personas. Las víctimas eran colombianas y venezolanas. La ruta era Colombia - Panamá y Panamá - Ecuador. La Operación Luz Esperanza en febrero de 2022 donde todas las víctimas eran panameñas, fue una operación binacional con Costa Rica. En cuanto a los delitos de personas que son explotadas dentro de nuestro territorio, la Operación Emperador del 13 de mayo de 2021, las víctimas se encontraban dentro del territorio nacional, de nacionalidad nicaragüense. Aquí quedaron aprehendidas dos personas y tenemos fecha de audiencia para el 11 de septiembre de 2023.

¿Están siendo los menores de edad atractivos para este delito?

La última operación que realizamos para combatir la trata fue la Operación Medusa el 3 de marzo de 2023 y logró el rescate de una víctima de nacionalidad panameña menor de edad, al igual, que la Operación Luz de Esperanza, también las víctimas panameñas menor edad. Las últimas cuatro operaciones para combatir la trata de personas con fines de explotación sexual fueron Luz de Esperanza, Operación Galaxi del 14 de agosto de 2022, Operación Marfil del 13 de septiembre de 2022, Operación Medusa el 3 de marzo de 2023. Tanto Luz de Esperanza como la Operación Medusa, las víctimas panameñas menores de edad; Marfil y Galaxi, las víctimas colombianas, todas mujeres menores de 30 años. Vemos que el porcentaje, prácticamente, son mujeres y niñas las víctimas de predilección de este tipo de actividad.

¿Cuáles son los daños en las víctimas?

Para nosotros es un delito de lesa humanidad por que los daños en los casos de explotación sexual son tan profundos que tenemos que combatirlos con atenciones especializadas por psiquiatría ante la presencia de ideaciones suicidas o intentos autolíticos . Lo vimos en el caso de Medusa, donde hemos tenido que atender a la joven en diversas ocasiones con un médico especialista en psiquiatría porque ha manifestado el deseo de morir ante todos los hechos que tuvo, lamentablemente, que atravesar.

¿Qué herramientas legales tiene Panamá para condenar este tipo de delito?

Para nosotros la Ley 79 del 9 de noviembre de 2011 que entró a regir el 1 de enero de 2012 es la principal herramienta. Una ley que contempla que el delito de trata es penado con 15 a 20 años de prisión, y si tiene agravantes, de 20 a 30 años. Las agravantes son que la víctima sea menor de edad, que se encuentren en una condición de discapacidad, que el tratante sea un funcionario, familiar, que retienen sus documentos personales o que las víctimas sea utilizadas a través de actos de exhibicionismo obsceno. La pena más alta que Panamá ha emitido en este sentido fue de 25 años de prisión por trata con fines de explotación sexual, las otras en julio de 2021 con dos sentencias condenatorias de 20 y 23 años de prisión a tratantes de nacionalidad panameña.

¿Han identificado servidores público en trata de personas?

Afortunadamente, no hemos tenido ningún caso en el cual se haya investigado funcionarios por el delito de trata de personas, sí se han investigado por tráfico ilícito de personas.

¿Cómo es el mecanismo de denuncia que tiene la ciudadanía?

Tenemos el 104 del Centro de Operación Nacional que nos ha dado excelentes resultados, prueba de ello, las seis operaciones aperturadas para el 2022, cinco de ellas, investigadas por la Dirección Nacional de Inteligencia Policial, una por la Dirección Nacional Investigación Judicial y tres de ellas a través de la plataforma Crime Stoppers, www. tupista.org., de estas tres investigaciones, por denuncias anónimas se da como resultado la Operación Omega el 7 de enero de 2023 que logra el rescate de 23 personas de distintas nacionalidades y donde las víctimas de nacionalidad panameña también corresponden a personas menores de edad. En esta operación vimos diferentes finalidades tanto mendicidad forzada, practica análogas de la esclavitud, trabajos forzados. Para nosotros la labor de la ciudadanía ha sido sumamente importante.

¿Cómo se puede identificar a las víctimas?

Debemos tener mucha malicia, porque puedes estar ante la presencia de un hombre que te diga que es el padre adoptivo de una menor de edad como pasó en el 2019. Es una niña pero la tratas como una mujer, pero tiene una conducta sexualizada, no tiene juguetes, discutes con ella como si fuera tu mujer. Entonces, hay ciertos elementos que te deben hacer tener esa malicia de poder identificar que estás ante la presencia de una situación que no es normal. La víctima de trata también tiende a rehuir a preguntas, a ser muy cauto o van a buscar aprobación de terceros, no va a tener sus documentos, no tienen manejo de sus tiempos, están agotas, agredidas físicamente. Yo creo que la observación es lo primero y el movimiento en que se dan las situaciones.

