Lavado de manos, hábito que que se reforzó con la pandemia y salva vidas

Según informes del Ministerio de Salud (MINSA), en Panamá, para el año 2014 hubo 18.3 defunciones por cada 100,000 menores de 5 años a causa de enfermedades diarreicas. Mientras que en el 2017 las cifras aumentaron a 24.3 con 94,564 episodios diarreicos.

Y aunque no existen datos oficiales más recientes, la entidad estima que la enfermedad diarreica aguda sigue estando entre las primeras causas de muerte entre los infantes panameños.

Hasta el momento los especialistas médicos no han llegado a determinar la causa exacta que provoca la diarrea en los niños. Sin embargo, explican que algunas de las causas más comunes son: la ingesta de parásitos a través de ciertos alimentos o el agua; también está la infección bacteriana ocasionada por microorganismos conocidos como patógenos que pueden ingresar al cuerpo a través de los ojos, la nariz, la boca y por heridas que traspasan la barrera de la piel; incluso la intolerancia a ciertos alimentos puede provocar diarrea durante el proceso digestivo.

Pero, también existe otro detalle muy importante que puede ser causante de esta enfermedad. Se trata de las manos, y es que estas de manera invisible, portan un gran número de microorganismos, que incluyen virus, bacterias y hongos. Estos son transmitidos al ponerse en contacto con alguien enfermo o portador de una enfermedad. Por ello, es importante lavarse las manos correctamente con agua y jabón en momentos claves: antes de cocinar o preparar alimentos, antes de comer y después de ir al baño o de limpiar a un bebé o menor.

El Dr. Heacleff Gutiérrez, Director de Asuntos Científicos de la unidad de consumo de Sanofi, explica “el rol de los padres o cuidadores es clave para prevenir la posibilidad de que su hijo o hija sufra diarrea. Enseñarle a lavarse las manos antes de las comidas y luego de ir al baño es un hábito que no debe ser negociable ya que esto previene el ingreso de muchas amenazas bacterianas al cuerpo”, afirmó.

La higiene de manos es un hábito sencillo, rutinario y no costoso, que toda persona debe realizar diariamente, el mismo, también forma parte de la lista de los protocolos de bioseguridad para protegerse de la Covid-19.

Gutiérrez, explicó que aunque no lo parezca se trata de una enfermedad que puede poner en riesgo el desarrollo del infante y hacerlos vulnerables a otras enfermedades infecciosas.

Un problema mundial

Las enfermedades diarreicas ocasionan la muerte de alrededor de 525 mil niños cada año y son la segunda mayor causa de muerte de niños menores de 5 años, según informes de la Organización Mundial de la Salud (OMS), en todo el mundo.

En el pasado, la deshidratación grave y la pérdida de líquidos eran las principales causas de muerte por diarrea. Sin embargo, en la actualidad es probable que otras causas, como las infecciones bacterianas septicémicas, sean responsables de una proporción cada vez mayor de muertes relacionadas con la diarrea. Los niños malnutridos o inmunodeprimidos son los que presentan mayor riesgo de enfermedades diarreicas potencialmente mortales.

Buscando soluciones a este grave problema de salud, la OMS instituyó el 15 de octubre como Día Mundial del Lavado de Manos, debido a la importancia de su correcta higiene para prevenir enfermedades o complicaciones, tanto en el ámbito hogareño como en el hospitalario.

La OMS destaca que el hábito de la higiene de manos, ya que puede reducir las diarreas en un 30% y las infecciones respiratorias agudas hasta en un 20%.

Efectivo lavado

1. Lavarse las manos solamente con agua no es suficiente. Hay que hacerlo con agua y jabón, que facilita la frotación, disuelve la grasa y elimina la suciedad donde se encuentran los gérmenes.

2. Se debe cubrir las manos húmedas con jabón y frotar toda la superficie, incluidas las palmas, el dorso, entre los dedos y especialmente debajo de las uñas. Este proceso no debe durar menos de 20 segundos.

3. Luego se debe enjuagar con agua y secar con tela limpia o agitando las manos para que se sequen con el aire.

4. Lavar las manos con agua y jabón ayuda a prevenir neumonía y enfermedades diarreicas, que son las principales causas de muerte infantil en todo el mundo.

5. El correcto lavado de manos también previene infecciones cutáneas, de los ojos, parásitos intestinales, gripe, síndrome respiratorio agudo grave, etc.

¿Qué hacer en casa ante problemas de diarrea en menores?

1. La deshidratación es un riesgo grave durante los episodios de diarrea. Si su hijo o hija no recibe agua pura, ofrézcale agua de coco o jugo de pera, manzana o durazno. ¡No le dé bebidas con gas!

2. Dele alimentos más blandos (manzana, pera, gelatina) y con alto contenido de almidón, como el arroz, galletas saladas, fideos y puré de papas.

3. Vigilar la frecuencia de la defecación. Haga seguimiento a la necesidad urgente de defecar y evalúe si la frecuencia aumenta o disminuye.

