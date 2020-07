Ley seca no soluciona crisis generada por la COVID-19, al contrario empeora la situación, según especialistas

Implementar nuevamente la ley seca los días de cuarentena total en algunos distritos ha generado reacciones entre todos los sectores del país, mientras hay personas que están a favor de la medida, otros aseguran que no son las formas para lograr que las personas eviten las reuniones sociales para mitigar el contagio de la COVID-19.

Alcaldes de algunos distritos y provincias del país decidieron poner en vigencia la ley seca, ante al aumento de casos del nuevo coronavirus ya que las personas siguen violando el toque de queda, registrándose fiestas, reuniones, pijamadas, excusrsiones a las playas, entre otras actividades.

El economista Augusto García asegura que la medida de la ley seca va más allá que restringir el consumo del licor, sino en hacer docencia en la población sobre la importancia de mantener las medidas higiénicas de salud y de distanciamiento físico.

Explicó que el consumo de licor es muy discutible en función del impacto real que tiene en la población, primero porque no es toda la población lo que consume, sino un sector que puede que tenga control o no de las bebidas alcohólicas.

“Pienso que hacer una medida generalizada no es conveniente ni para la población ni para la economía porque, restringir una persona que tenga control sobre el licor, porque otro no lo tiene me parece que no es la mejor alternativa”, advirtió.

Señala que siempre que se recurre a las medidas más populares, los alcaldes piensan que con decretar ley seca van a tener una opinión favorable en la población, son medidas poco pensadas y que se debe analizar el impacto real de esa medida con respecto al contagio y otros fenómenos.

“Cuando se dan estas medidas lo que se genera es un mercado negro. Se demostró que la ley seca generalizada no impedía que la gente que desea consumir lo haga y sobre todo aquellos sin control. Esto no resuelve el problema, porque se genera un comercio ilegal del producto y sobre todo cuando se hace parcial,” agregó el economista.

Además resaltó que el efecto real que produce sobre la economía es negativo, porque hay una disminución de las ventas y eso afecta los negocios, los empresarios lo primero que hacen cuando ven que empiezan a disminuir las ventas es despedir trabajadores.

El sociólogo Vicente Martínez concuerda con el economista Augusto García de que implementar una ley seca tan estricta no es la solución al problema, y aseguró que lo que se debe es restringir la cantidad de licor que una persona pueda comprar.

“Dejar que la persona compre una cantidad estimada, 6 cervezas o una botella de vino o del licor de su preferencia, como se había contemplado originalmente y dejar esta medida por unos meses más, puede que ayude a disminuir las reuniones sociales”, dijo el sociólogo.

Advierte que al permitir que la gente compre licor deliberadamente esto tiende a que se armen estas fiestas, aglomeraciones y reuniones sociales en diferentes lugares.

Se refirió además que esta medida no se tomó en otros países, Panamá es uno de los pocos que implementaron la ley seca, durante la pandemia.

“Cada uno debe cuidarse, hay que aprender a convivir con el virus hasta el otro año. Debemos ser responsables y disciplinados en seguir las medidas de bioseguridad para evitar los contagios, porque aunque se hable de una vacuna, aún no sabemos cuándo va a llegar a nuestro país y mientras eso sucede, debemos cuidarnos”, mencionó.

Agregó además que se deben implementar mecanismos para darles más docencia a las personas en los lugares donde hay más contagios por lo poblado de esas áreas, de cómo usar correctamente las mascarillas, las medidas de higiene, brindarle un Kit con los artículos básicos que deben tener en casa para cuidarse del virus.

