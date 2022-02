Luis Sucre: 'Toda mi vida he cuidado la salud de mis pacientes y hoy me toca ver qué pasa con la mía'

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, recalcó este jueves que siempre ha cuidado de la salud y vida de sus pacientes, sin embargo, hoy debe hacer un alto para ver qué pasa con la suya.

Sucre viajó esta semana a Estados Unidos, para someterse a un procedimiento médico. En ese lapso, el galeno no estará al frente del cargo.

El alto funcionario detalló que se siente satisfecho por lo logrado hasta ahora como equipo en los dos años de pandemia de la covid-19.

"Dios sabe cuál es la misión que tiene para cada uno de nosotros, el momento y el tiempo. Gracias a todos los que me tienen en sus oraciones", expuso Sucre.

El viaje de Sucre ha generado un aluvión de críticas, de personas que cuestionan cómo el jefe de la cartera de Salud busca atención en otro país, evidenciando la realidad del sistema sanitario panameño.

Sin embargo, un importante grupo de la población ha pedido empatía ante la situación que enfrenta el ministro.

En este sentido, el infectólogo Javier Nieto considera que aprovechar la coyuntura de la enfermedad de un ministro para argumentar las falencias del sistema de salud es infantil.

"Es matar como siempre al mensajero y no al mensaje. La necesidad de un sistema único de salud no era un reto de solo esta administración, sino inclusive de anteriores", dijo Nieto.

El experto recordó que a Sucre le ha tocado liderar el peor momento de la historia sanitaria del país.

"Lo ha hecho con resiliencia e hidalguía. Esperamos su pronta recuperación", subrayó.

