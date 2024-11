Más de 100 trasplantes de hígado realiza CSS

Un total de 104 trasplantes de hígado ha realizado hasta el momento el Programa de Trasplante Hepático de la Caja de Seguro Social, durante sus 10 años de existencia, lo que ha beneficiado a los pacientes que requieren de este órgano, con la donación de personas fallecidas.

El Dr. Carlos Ernesto Arrocha, cirujano de hígados, vías biliares y páncreas del programa de trasplante hepático, explicó que hay dos opciones, una es el tratamiento fallecido que lleva años en el país, con un paciente que difunto, con muerte encefálica, cuyos familiares acepten la donación del órgano.

Detalló que en Panamá se ha impulsado la donación de hígado con donante vivo relacionado, en el cual se toma un trozo de hígado, ya sea un lóbulo hepático derecho o izquierdo, dependiendo del tamaño, el peso del injerto y la contextura física del paciente.

“El hígado es un órgano que se puede regenerar, siempre y cuando sea sano. Se hace una evaluación, tanto de la función hepática, como del volumen hepático, por estudios de tomografía y se estudia la cantidad de volumen de hígado que se le puede retirar a ese donante. Y la que le queda, que siga funcionando normal, a pesar de que no tenga la totalidad del hígado. Además que no le traiga consecuencias al paciente”, enfatizó.

En una comparativa, indicó que así como se realizan hepatectomías por tumores benignos y malignos resecando dos, tres o cuatro segmentos hepáticos y el paciente queda con su resto de segmentos y vivo, así mismo queda en el donante vivo.

En el receptor puede, a partir de un volumen suficiente que le donen para su peso y talla, responder ante todo el proceso quirúrgico y todos los medicamentos. Ese hígado puede regenerarse, crecer y cumplir la misma función que tenía su hígado anterior.

Probabilidad de vida del paciente

La probabilidad de vida, tomando en cuenta al donante, siempre y cuando sea una cirugía segura, como equipo a realizar hepatectomías, es completamente favorable para el donante.

“Obviamente las complicaciones siempre están, pero en menor riesgo, la sobrevida es muy buena, sin complicaciones, o que se altere su vida a posteriori. Además, se le da el beneficio a un paciente en lista de espera para tener 10, 20 años o 30 años más de vida y una mejor calidad de vida”, aseguró.

¿Qué debe tener el paciente que será donante vivo?

El Dr. Arrocha señaló que debe tener un índice de masa corporal dentro de lo normal, que no sufra de enfermedades, que sea por lo menos máximo unos 50 años de edad, no un paciente muy geronte y si no sufre de enfermedades y no toma ningún medicamento, es beneficioso.

Cuidados luego del trasplante:

En el caso del donante vivo, se le trata como un paciente quirúrgico, con sus cuidados post operatorios, vigilando la función hepática, la recuperación, vigilar la herida, que no haya fuga de bilis o sangre por la extracción de una parte del hígado que pueda contaminar el abdomen del paciente.

En el caso de un receptor, mencionó que son los cuidados de un trasplante hepático, la inmunosupresión, los cuidados postoperatorios, que se recupere toda la lesión que causa el trasplante hepático como tal.

Enfermedades por las cuales se realiza un trasplante

Entre ellas, mencionó la cirrosis hepática, la base de todo paciente que entra a una lista de espera de un paciente hepático. “Pero la cirrosis hepática tiene muchas causas. Hay causas así como patologías virales como hepatitis, cáncer como hepatocarcinoma, asimismo cirrosis alcohólica, no alcohólica.

Las más comunes son la cirrosis hepática por alcohol, alteración metabólica el acúmulo de grasa patocarcinoma, la poliquitosis hepática pacientes que tienen múltiples quistes hepáticos y también renales que hasta se benefician de trasplantes duales, o sea los dos a la vez.