Más de 38 mil habitantes se benefician con rehabilitación vial en Guadalupe

Después de casi cuatro décadas, las familias de La Valdeza en Guadalupe, distrito de La Chorrera, cuentan con una carretera principal renovada. La obra fue ejecutada por el Ministerio de Obras Públicas (Mop) en beneficio de más de 38,700 habitantes del distrito.

Este proyecto abarcó 1.5 kilómetros de la vía, mejorando la conexión entre el sector 19 de Abril y comunidades como Llano Largo, La Herradura, Las Praderas, Peña Blanca y La Mitra, en la comunidad de La Valdeza. La rehabilitación facilita la movilidad y fortalece la integración local.

Para el desarrollo del proyecto, el ministro de Obras Públicas, José Luis Andrade, detalló que se aplicaron unas 1,600 toneladas de asfalto y se aportó maquinaria junto al personal técnico de la institución. Por su parte, la cantera colaboró con la capa base, mientras que el Municipio de La Chorrera asumió la construcción de las cunetas.

Los trabajos incluyeron la conformación de la capa base, lo que garantiza una superficie más estable y segura para optimizar el tránsito vial. Esta mejora reduce riesgos y asegura una mayor durabilidad de la infraestructura.

Además, se instaló un drenaje francés para canalizar la escorrentía hacia las cunetas. Esta medida responde a la presencia de un ojo de agua que se filtraba bajo la calzada y afectaba la estabilidad del pavimento.

Con esta intervención, los residentes disponen de un acceso confiable que impacta positivamente en sus actividades diarias. La nueva vía representa un avance en la calidad de vida y en la conectividad del distrito. El Mop destacó que la obra es fruto de la coordinación entre las instituciones y la comunidad.