Médicos extranjeros estarán por un máximo de tres meses en Panamá

La contratación de médicos extranjeros para reforzar la lucha contra el coronavirus en Panamá está a punto de concretarse, una situación que a juicio del ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, busca poner al paciente primero.

Sucre considera que deben anticiparse, en caso de que el personal nacional no se dé abasto.

"No nos podemos hacer los más nacionalistas, en este momento el paciente es paciente y hay que atenderlo", dijo Sucre en entrevista con TVN Noticias.

El jefe de la cartera de salud aclaró que los galenos extranjeros solo trabajarán de forma temporal, y que espera que en unos tres meses todo esté bajo control.

"No es que los panameños se van a quedar sin trabajo. Esa es una teoría de la conspiración bárbara. Los especialistas tendrán que pasar por un proceso antes de contratarlos y estarán máximo por tres meses. Si Dios lo permite y en tres meses hemos logrado controlar la situación, que yo creo que sí, nos quedamos solo los médicos panameños atendiendo a nuestra población. Lo que no puede pasar es que no atendamos a la población porque no hay médicos", explicó Sucre.

Agregó que ya se han hecho los contactos con la embajada de Estados Unidos y la de Cuba. Igualmente, médicos de México, Colombia y Venezuela podrían ayudar a reforzar el sistema sanitario.

El alto funcionario recordó que esta opción no es nueva. En julio, cuando la pandemia también golpeó con fuerza al país, esta alternativa se barajó, sin embargo, no se ejecutó.

Sucre recalcó que en esa oportunidad no se contrataron médicos extranjeros porque los números bajaron y los casos se estabilizaron.

El ministro también puntualizó que se contratarán a galenos panameños que estén en trámites para conseguir su idoneidad.