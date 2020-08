Meduca se disculpa por colocar modelos de familias no tradicionales en sus guías de Cívica

El Ministerio de Educación (Meduca) informó este jueves que realizará las investigaciones correspondientes luego de recibir quejas por colocar en las guías de Cívica 12° modelos de familias no tradicionales.

Tras el revuelo generado en redes sociales, el Meduca, a través de un comunicado, expresó sus disculpas públicas por esta situación.

"El Ministerio de Educación ofrece disculpas por los inconvenientes causados a raíz de la publicación digital de Cívica 12°, que posee imágenes y contenidos contrarios a la concepción de la familia y asegura que realizará la investigación pertinente para deslindar responsabilidades", reza el comunicado del Meduca.

En las ilustraciones del material se aprecia a familias conformadas por personas del mismo sexo.

Agregó el Meduca que la entidad seguirá trabajando con el mismo compromiso y dedicación en los materiales educativos para el año escolar a distancia, mientras se adelanta este proceso administrativo.

La queja de los acudientes, según explicó meduca, llevó a bajar las guías del portal de la institución para hacer los ajustes necesarios de manera inmediata y mantener la información pertinente a los padres de familia.

Tras la disculpa, algunos acudientes agradecieron la corrección por parte del Meduca.

"Gracias Sra. ministra Maruja. La sociedad panameña le agradece su firme decisión por los valores familiares y principios de defensa por la niñez y educación. Cuente con nuestro total apoyo", expresó un usuario.

No obstante, integrantes de la comunidad LGTB expresaron su rechazo y pidieron luchar por una educación para todos.

"Qué lástima Maruja Gorday que no le pidas disculpas a los padres de familia, cuando algunos educadores han abusado sexualmente de los estudiantes. Allí Meduca no opina, son mudos. Sea fuerte y luche por una buena educación para todos, no permita que la dobleguen", precisó Franklyn Robinson.

Mientras que otra usuaria consideró: "¿Por qué tienen que pedir disculpas? Su función es educar a todos los ciudadanos no importa orientación o género. Ustedes deben comportarse como la entidad neutral y parte de un estado laico. Evitar conversar de familias diversas no las va a ocultar".

