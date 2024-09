Meriendas escolares no aportan los nutrientes esenciales

Pese a que desde pasadas administraciones se puso en marcha el programa "Estudiar sin Hambre" para garantizar que los estudiantes tuvieran acceso a alimentos saludables, siempre ha existido la duda sobre qué tan nutritivas son las meriendas (leche y galleta) que ofrece el Ministerio de Educación (Meduca).

Las respuestas a esta incógnita las ofrece el Dr. Jorge Rodríguez, promotor de Salud del Minsa.

Según el galeno, la leche, uno de los productos que compone esta dieta, puede dárseles a los niños, siempre y cuando permanezcan activos físicamente mínimo 1 hora al día.

"La leche tiene minerales como el calcio y está fortificada con vitaminas como el ácido fólico, vitamina A y D", acotó Rodríguez.

No obstante, con respecto a las galletas, el otro producto de estas meriendas, señaló que pueden considerarse nutritivas o no nutrivitas dependiendo del tipo.

Una galleta empaquetada, es un alimento procesado y a estos, generalmente se les agrega azúcar, grasas y sal para que duren más y mejoren el sabor, por lo que, no considera que aporten los nutrientes esenciales a pesar de agregárseles a algunas.

"No son una opción nutritiva ya que son consideradas como un postre", recalcó.

El doctor recomienda incluir en estas dietas productos como frutas, huevos, granos o frutos secos que sí aportan nutrientes y vitaminas esenciales y brindan una dieta equilibrada.

Dicha opinión parece ser respaldada por el presidente de la República, José Raúl Mulino, dado que, en uno de sus conversatorios semanales indicó que la galleta nutricional, que se han venido dando en las distintas escuelas del país, no es suficiente para asegurar una buena alimentación, por tanto, es necesario remplazarla por comida.

"No es suficiente la famosa galleta nutricional, sí se requiere comida, tomando en cuenta que hay muchos niños que no tienen comida en su casa, ya la galleta y el vaso de leche no son suficientes", subrayó Mulino.

Para el mandatario, el reemplazo de esta merienda no es imposible, pero sí complicado debido a la logística de preparación y distribución de los alimentos, no obstante, considera imperante destinar dinero a atender esta problemática, ya que, hay niños que dependen de este alimento para poder estudiar.

En este sentido, el Meduca realiza un estudio del proceso de compra de estos productos para realizar los ajustes correspondientes para tratar de reducirlos y así garantizar que la adquisición de productos para la alimentación escolar sea oportuna hasta cubrir la totalidad de escuelas con comidas completas.

Según Gilda Montenegro, directora de nutrición y salud escolar del Meduca, "la alimentación en escuelas brinda al menos el 50% de los requerimientos de energía para el escolar", por lo tanto, su distribución oportuna en los centros educativos a nivel nacional es prioridad para la institución.

Montenegro afirma que la merienda escolar cubre el 20% de los requerimientos dietéticos diarios (RDD) de los estudiantes, mientras que, los almuerzos brindan alrededor del 30% de estos. Las autoridades de educación contemplan el ingreso paulatino de la totalidad de escuelas en el país al programa de almuerzo escolar.