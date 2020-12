Metrobús y Metro de Panamá ajustan horarios por Navidad y toque de queda

La empresa Mi Bus, administradora del servicio del metrobús, anunció los nuevos horarios de circulación que abarca la fecha navideña y producto de la restricción de movilidad (toque de queda y cuarentena total) que estableció el Gobierno Nacional ante el aumento de casos de COVID-19.

Los nuevos horarios de operación serán del 18 al 27 de diciembre y se establecieron así: del 18 al 24 de diciembre, el horario de circulación de los buses será de 4:00 a.m. a 12:00 m.n., mientras que en la provincia de Colón será de 4:00 a.m. a 10:00 p.m.

El 25 de diciembre, el horario será de 5:00 a.m. a 12:00 m.n. y en Colón de 5:00 a.m. a 10:00 p.m.; mientras que, del 26 al 27 de diciembre, el horario de operación en Panamá será de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 12:00 m.n. En Colón será de 5:00 a.m. a 8:00 a.m. y de 2:00 p.m. a 10:00 p.m.

A partir de este viernes 18 de diciembre, y hasta el 4 de enero, comenzará a regir un toque de queda y ley seca de 7:00 p.m. a 5:00 a.m.

También se estableció cuarentenas totales desde el viernes 25 de diciembre, a las 7:00 p.m., hasta las 5:00 a.m. del lunes 28 de diciembre; y desde las 7:00 p.m. del 1 de enero de 2021, hasta las 5:00 a.m. del lunes 4 de enero.

Mi Bus estará anunciando el horario para Año Nuevo en las próximas semanas, tras la evaluación del comportamiento durante Navidad.



En tanto, en el Metro de Panamá también realizaron ajustes en los horarios.

A partir del 18 de diciembre, el Metro de Panamá estará operando de lunes a sábado de 5:00 a.m. a 8:00 p.m.

El domingo 20 de diciembre y los feriados 25 de diciembre y 1 de enero, el horario será de 7:00 a.m. a 8:00 p.m.