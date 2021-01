Migración de estudiantes de escuelas particulares a públicas aumentará por el virus de la covid-19

Se estima que más de 5,000 estudiantes de las escuelas particulares del país emigren a las públicas para este año lectivo 2021, debido a la situación económica que vive el país por la Covid-19.

Miguel Ángel Cañizalez, exministro de Educación, manifestó que estas cifras de migración surgen de pronósticos que se hicieron el año pasado de acuerdo con lo que estaba sucediendo por los problemas económicos y la situación de la epidemia de coronavirus que está viviendo el país.

A esto, según el experto, hay que sumarle la gran cantidad de fracasos escolares que hubo en este periodo lectivo que acaba de terminar en diciembre 2020.

"No nos preparamos lo suficiente y hay muchos estudiantes que no tuvieron acceso al Internet, no pudieron bajar contenidos y muchos profesores no estaban de acuerdo a lo que ellos le llamaron la nota social, de que se iba a pasar estudiantes", explicó el exfuncionario.

Agregó que a su juicio se debió llegar a un acuerdo, de algún tipo de reforzamiento propedéutico, porque es un momento muy difícil que está pasando el mundo, y Panamá no escapa de esta realidad.

"Son demasiados los fracasos escolares, lo tolerable sería un 5% y nosotros siempre estamos por encima de esa cifra y en un momento como el que estamos viviendo, esa cifra se triplicó, lo cual ya venía desde años dándose", sentenció el exministro.

Cañizalez reiteró que la cantidad que va a emigrar sería más de 5,000 estudiantes y la ventaja que tiene el Ministerio de Educación (Meduca), es que las clases van a seguir siendo virtuales, lo que le llaman educación a distancia.

"Eso quiere decir que la cantidad de estudiantes por salón va a aumentar, pero se debería buscar un mecanismo de certificación docente para que se capacite a los profesores en lo que se refiere a la educación a distancia, ya que todo eso ha sido improvisado totalmente en el mundo entero, pero ya otros países han empezado a fortalecer debilidades, pero nosotros ya llevamos un año y las debilidades siguen siendo las mismas", expresó.

Según el exministro, los estudiantes van a seguir teniendo problemas si no se adecua el contenido y "no se le enseña a los profesores que las clases no presenciales no son iguales a las que son presenciales".

"No podemos tener a nuestros estudiantes sentados cuando el docente quiera, tenemos que subir los contenidos, darle un tiempo, hacerlo simétrico y asimétrico, pero todavía no hemos llegado a esto, sí se está haciendo un esfuerzo, pero tenemos que seguir haciendo mucho más, si queremos en realidad salvar los contenidos y el aprendizaje de nuestros estudiantes", puntualizó.