Migrantes venezolanos deben pagar su tiquete de avión para retornar a su país

Los venezolanos que quedaron varados en Panamá, deben comprar sus tiquetes para hacer el retorno voluntario a su país, así lo dio a conocer la directora del Servicio Nacional de Migración, Samira Gozaine.

La funcionaria explicó que se han donado varios tiquetes, sin embargo aclaró que no existen vuelos pagados por el gobierno de Venezuela ni el de Panamá.

Explicó que quienes no tengan el dinero, serán trasladados hasta Los Planes de Gualaca, en Chiriquí, albergue que Migración tiene en la provincia.

En el albergue, se le suministrará alimentos y habitación mientras la misión diplomática de Venezuela coordina los viajes de retorno.

Gozaine también indicó que solicitaron ayuda a la Organización Internacional para las Migraciones (OIM), no obstante, se les notificó que no tienen ningún plan de retorno masivo hacia Venezuela y no pueden dar asistencia con la devoluciones.

Casi 10,000 venezolanos que estaban en tránsito de Colombia, cuando Estados Unidos anunció que los venezolanos que entren sin autorización por zonas ubicadas entre los puertos de ingreso serán devueltas a México.

La norma incluye un nuevo proceso para permitir el ingreso legal y seguro a Estados Unidos de hasta 24,000 venezolanos que reúnan los requisitos.

Dichos requisitos incluyen contar con un patrocinador en Estados Unidos que les brinde respaldo financiero y de otro tipo.

Superar procesos rigurosos de control y evaluación de tipo biométricos y biográficos de seguridad nacional y seguridad pública, y completar los cronogramas de vacunación y demás requisitos relacionados con la salud pública, entre otros.

Hasta la fecha, un aproximado de 435 venezolanos han sido retornados por medio de vuelos chárter y se espera el retorno de 200.

La directora general SNM, Samira Gozaine, junto a su equipo de trabajo y personal de organismos internacionales, continúa brindando asistencia humanitaria a grupo de migrantes irregulares venezolanos que se encuentran temporalmente en espera de su salida con destino a Venezuela. pic.twitter.com/KT01ez1n2v— Migración Panamá (@migracionpanama) October 23, 2022

