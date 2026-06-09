Ministerio de Cultura inicia transición institucional de la Biblioteca Nacional

En el marco de la Ley 175 de 2020, el Ministerio de Cultura anunció el inicio del proceso ordenado de transición de la Biblioteca Nacional Ernesto J. Castillero R. y de las bibliotecas públicas hacia el ámbito institucional de MiCultura. La medida, formalizada mediante la Resolución OAL-R-No. 157-2026, busca garantizar la continuidad del servicio bibliotecario y la protección del patrimonio documental del país.

Además, la decisión responde a la necesidad de fortalecer la rectoría cultural del Estado y atender las inquietudes planteadas por los colaboradores de la Fundación Pro Biblioteca Nacional. El proceso se desarrollará de manera progresiva, documentada y jurídicamente segura, con el propósito de resguardar los servicios culturales y educativos que la institución brinda a la ciudadanía.

Por su parte, el Ministerio de Cultura reiteró que la transición se ejecutará con pleno respeto a los derechos de los trabajadores, conforme al marco jurídico vigente. En este sentido, las obligaciones laborales derivadas de relaciones privadas entre la Fundación y su personal deberán ser documentadas y atendidas por las instancias correspondientes, de acuerdo con el Código de Trabajo.

De igual manera, la entidad subrayó que esta acción constituye una responsabilidad histórica con la memoria documental del país. “La Biblioteca Nacional es una institución esencial para la vida cultural, educativa e histórica de Panamá. Este proceso busca darle estabilidad, orden institucional y una ruta clara de futuro”, destacó el comunicado oficial.

Asimismo, se resaltó que la transición permitirá proteger los servicios que ofrece la Biblioteca Nacional, garantizar la conservación de su patrimonio bibliográfico y asegurar los derechos de quienes han contribuido a su funcionamiento.

En ese sentido, el Ministerio de Cultura reafirmó que la medida responde a una obligación legal y a la misión de preservar el acceso democrático al conocimiento, actuando con transparencia y responsabilidad de Estado.

Al mismo tiempo, se informó que el proceso será acompañado por personal técnico especializado, con el fin de asegurar que cada etapa se cumpla bajo estándares de calidad y legalidad.

MiCultura aseguró que mantendrá informada a la ciudadanía sobre los avances de esta transición, en cumplimiento de su rol institucional de velar por la preservación del patrimonio documental y cultural de la Nación.