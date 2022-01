Ministerio de Salud aclaró sobre uso de hidroxicloroquina e ivermectina en pacientes covid-19

En medio de la polémica por la ivermectina e hidroxicloroquina, el Ministerio de Salud (Minsa) aclaró que retiró la hidroxicloroquina e ivermectina desde agosto pasado como medicamentos para el manejo de pacientes con SARS-CoV-2.

Versión impresa

La respuesta del Minsa se da luego que el pasado 30 de diciembre, la Caja de Seguro Social (CSS) emitiera un memorando donde instruía la no utilización de ambos medicamentos para el tratamiento contra la covid-19.

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, aseguró que la decisión se adoptó tras la aprobación de la vacuna contra la covid-19.

Sucre indicó que ante los estudios médicos que señalan que no hay pruebas robustas de que la ivermectina e hidroxicloroquina combaten el virus, el Minsa decidió no proporcionarlo para el manejo de pacientes con Covid-19.

Igualmente, fueron retirados del Kit “Protégete Panamá”, que se proporcionaba a los pacientes.

Sucre recordó que al principio de la pandemia, y ante la ausencia de las vacunas, la hidroxicloroquina fue uno de los primeros medicamentos que surgieron con más probabilidades para combatir la enfermedad. No obstante, la OPS y OMS recomendaron su no uso, ya que no evitaban la muerte de los pacientes con Covid-19.

Sucre aclaró que el Minsa sigue comprando hidroxicloroquina porque es un medicamento que se utiliza ´para el tratamiento de otras enfermedades relacionadas con el tejido colectivo y para la malaria.

Un informe de la Dirección de Medicamentos e Insumos para la Salud del Minsa indica que en la tercera compra en la mesa conjunta Minsa-CSS, en abril de 2021, se adquirieron 1 millón de tabletas de ivermectina y 3 millones de tabletas de acetaminofén para los Kits Protégete Panamá.

VEA TAMBIÉN: Juliette Chang, la guardiana de los perros de Santiago

La empresa MCM ganó la licitación por B/.310 mil. El medicamento fue entregado por adelantado y despachado a todas las regiones de salud para su inclusión en los kits.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!