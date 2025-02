Ministro de Salud: ‘hay que modificar la edad de jubilación y cuota patronal’

La discusión en segundo debate del proyecto de ley No. 163 sigue generando opiniones a favor y en contra sobre todo por el aumento a la edad de jubilación, una propuesta que no fue aceptada por la Comisión de Salud y que tampoco cuenta con el aval de la mayoría de los diputados.

Sin embargo, el Ejecutivo ha manifestado en reiteradas ocasiones que en el segundo debate presentará las modificaciones necesarias para que la ley de seguridad social sea “financieramente sostenible en el tiempo”, de lo contario, será vetada.

A escasas horas de que comience su análisis en el Pleno, el ministro de Salud, Fernando Boyd Galindo, considera que la solución al programa de Invalidez, Vejez y Muerte (IVM) está en aumentar la edad de jubilación y cuota obrero - patronal.

Inclusive mencionó que reforzar la recaudación fiscal también es una alternativa a la crisis, pero sus resultados no se verán de manera inmediata, sino con el tiempo, por lo tanto, no es viable mantener la edad de jubilación actual.

El titular del Ministerio de Salud (Minsa) cuestionó que varios dirigentes políticos rechacen la propuesta del gobierno cuando durante su administración no quisieron hacerle frente al problema.

“Algunos administradores de la Caja tuvieron su oportunidad de hacer las cosas bien y realmente no lo hicieron, ahora están diciendo que no se requiere ningún tipo de cambio en las paramétricas, engañando a la gente porque eso no es cierto”, aseveró.

El ministro detalló que aumentar los aportes del Estado a la Caja de Seguro Social (CSS) afectaría la ejecución de otros proyectos como la construcción de escuelas, centros de salud, nombramientos de maestros, carreteras, entre otros, por lo que no aprobar una ley conveniente sería causarle “un daño a la población”.

Las autoridades hacen un llamado a los legisladores para que analicen bien el documento y presenten las modificaciones que “el pueblo panameño se merece”, recalcando que si no se busca una solución viable a la crisis financiera que enfrenta la entidad en los próximos 5 o 7 años se volverá a debatir sobre el mismo tema.

Se espera que este lunes el Pleno de la Asamblea Nacional apruebe la metodología de discusión de los 210 artículos que conforman el documento.

El gobierno, por su parte, ha señalado que mientras dure la discusión se tendrán que aprobar proyectos de ley transitorios para desembolsar los pagos de las jubilaciones correspondientes.

Para el mes de febrero se acordó la transferencia de 91.6 millones de dólares, y se estima que la cifra pueda aumentar a 93 millones para el próximes mes.