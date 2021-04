Ministro Luis Sucre: 'No hemos firmado ningún compromiso con Johnson & Johnson'

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, dijo este miércoles que Panamá todavía no ha firmado ningún tipo de compromiso para adquirir la vacuna de Johnson & Johnson contra la covid-19, la cual se encuentra bajo la lupa por posibles vínculos con la formación de coágulos.

Sucre explicó que hay un grupo de expertos dándole seguimiento a la información que surge con respecto a este inmunizador.

"Nosotros todavía no hemos hecho ningún tipo de compromiso con la Johnson & Johnson. Nos mantenemos en conversaciones, pero no hemos firmado ningún compromiso y mantenemos un grupo de expertos dándole seguimiento a toda la información que surge", precisó Sucre.

Las vacunas de Johnson & Johnson se pensaban usar para inocular en las zonas de difícil acceso, pero ante las complicaciones para adquirirla, el Ministerio de Salud (Minsa) contempla emplear otra estrategia.

"Una vez que entremos a las diferentes áreas de la comarca hacemos un barrido. Vacunamos a toda la población 'vacunable' y cuando nos toque ir de nuevo, se aplica la segunda para toda esa población", comentó.

Sobre el regreso a las aulas de clases, el titular del Minsa manifestó que buscan que sea seguro para todos y destacó que no se puede seguir afectando la educación de los niños.

También mencionó que en algunas escuelas piloto se implementará la vacunación para los administrativos.

Por otro lado, solicitó a la población acudir a su cita para recibir la vacuna en el horario que le corresponde, a fin de evitar aglomeraciones.

"Van en horas y días que no les corresponde y se forman largas filas. El plan está establecido de manera que esto debe ser rápido y no debe haber aglomeraciones. Si le toca viernes no tiene por qué venir lunes, la intención no es echar para atrás a nadie", precisó.

Los mayores de 60 años, embarazadas y docentes del circuito 8-6, 8-10 y 8-1 que no pudieron vacunarse, pueden reagendar su cita llamando al 177 o a través de: https://t.co/K5GdbQTnk2 para ser vacunados en la Ciudad Deportiva Irving Saladino.#YaFaltaMenos #PanaVaC19 pic.twitter.com/vkq8sZNYeK— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) April 14, 2021

