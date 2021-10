Ministro Luis Sucre pide a detractores de la vacuna de covid-19 no desinformar

El ministro de Salud, Luis Francisco Sucre, hizo un llamado a la población que no está a favor de las vacunas contra la covid-19 para que respete el derecho de los que sí creen y han decidido colocársela.

Sucre recalcó que "meter miedo infundado" no es correcto, sobre todo en un tema tan sensible como el de la pandemia.

"Vemos personas que están en contra de la vacuna y eso es aceptable, siempre y cuando no digan cosas que no son ciertas. Respetamos la opinión de todos, pero no podemos meter miedo infundado", expuso.

Aunque en Panamá ya el 70% de la población está vacunada, hay pequeños grupos que la rechazan e incluso arremeten contra ella.

En este sentido, el ministro detalló que no se puede emprender acciones legales contra una persona que no está a favor de la vacuna, pero si esta incurre en la desinformación, si se podrían tomar medidas.

"No podemos tomar una acción como Minsa solo porque una persona está en contra, por disentir. El problema es cuando hay desinformación. La dirección general de Salud Pública tiene la responsabilidad de hacer las investigaciones de salud, a favor o en contra, y si basada en esa investigación se demuestra que hay desinformación, tendrá que tomar las medidas necesarias", añadió el galeno.

La semana pasada, el infectólogo Xavier Sáenz-Llorens denunció que recibió amenazas por la labor de docencia que hace en torno a la vacuna. Además, los médicos Eduardo Ortega y Julio Sandoval enfrentan un proceso judicial por aclarar los beneficios que brinda el inmunizador.

Por su parte el doctor Paulino Vigil recuerda que hay datos contundentes sobre la vacuna.

"Covid y vacunas en Panamá. En septiembre de 2020 (sin vacunas) hubo 19,613 casos nuevos y 370 muertes; en septiembre de 2021 se diagnosticaron 9,626 casos y hubo 167 muertes. Tuvimos disminución de 51% (9,987) en los casos y 55% (203) en las muertes. Datos contundentes sobre beneficios de las vacunas", apuntó.

