Minsa aclara que no se ha establecido medidas restrictivas ante aparición de variante ómicron en Panamá

El Ministerio de Salud (Minsa) no ha establecido medidas restrictivas de movilización ante la aparición de la variante ómicron en Panamá.

Con esta aclaración el Minsa desmiente que se hayan adoptado medidas restrictivas, tal y como ha circulado en la redes sociales.

En un comunicado que circula en las redes sociales, similar al que emite el Minsa, se indica que se establecía toques de queda, y horarios de salida para hombres y mujeres, según días y último dígito de la cédula, como ocurrió al principio de la pandemia en el país.

Por el momento no el Minsa no considera necesario la implementación de medidas restrictivas de movilidad, debido a que no se ha confirmado una transmisión comunitaria de la variante ómicron, además, la mayoría de la población está vacunada, lo que no evita el contagio pero sí reduce la transmisión del virus.

Con anterioridad, el titular del Minsa, Luis Francisco Sucre, dijo que se actuará igual que con la llegada de la variante Delta, manteniendo el uso obligatorio de mascarillas, el lavado frecuente de manos y el apropiado distanciamiento social.

Las autoridades instaron a la población a no bajar la guardia para evitar el aumento de casos a nivel nacional.

El primer caso de la variante ómicron fue confirmado por el Minsa este lunes 20 de diciembre.

El paciente se trata de un extranjero residente en Panamá que viajó a Sudáfrica.

