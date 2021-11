Minsa detecta medicamentos de dudosa procedencia en farmacias en Calidonia y Santa Ana

Funcionarios de la dirección de Farmacia y Drogas del Ministerio de Salud, junto a personal de la división de delitos contra la propiedad intelectual de la Dirección de Investigación Judicial (DIJ) incautaron medicamentos en algunas farmacias que incurrían en malas prácticas. Esta acción se desarrolló en Calidonia y Santa Ana.

Versión impresa

La directora nacional de Farmacia y Drogas, Elvia Lau destacó “los operativos los realizamos de manera regular y constante, precisamente para bienestar de la salud de los panameños y en este momento se encontraron productos de dudosa procedencia, medicamentos sin registro sanitario como Cytotec, cuya venta no está permitida en el país”.

La funcionaria también señaló que se encontraron farmacias que no tienen autorización para venta de sustancias controladas, vendiendo este tipo de medicamentos de manera ilegal, ya que no los reportan a la dirección, es que con este tipo de fármacos existe un protocolo que incluye llevar un registro de estos y su venta es exclusiva bajo receta, lo cual deben adjuntar a un informe trimestral.

“No sabemos la procedencia de estos productos decomisados, ya que las farmacias deben adquirirlos por medio de vales que le suministra la dirección para las agencias distribuidoras y no todas las farmacias son aptas para la venta de productos controlados”, dijo Lau.

Este llamado es a las farmacias y a las distribuidoras, deben verificar que el local está autorizado para la venta de este tipo de fármacos, ya que no dosificado de manera adecuada o al no tener registro sanitario, no sabemos ni su fecha ni su origen y puede provocar efectos adversos y hasta la muerte al consumidor, por eso insistimos.

También se encontraron medicamentos sin sus envases secundarios y los estudios de estabilidad se le hacen en este envase, fuera de este, obviamente el producto sufre alteraciones que van a afectarlo, la temperatura es el más importante, en esas condiciones y con características específicas, pensemos en los efectos secundarios si no son utilizados de manera apropiada y pueden causar efectos diferentes a lo cual se recomienda.

Muchas veces al cortar para separar y vender de manera individual, no se percibe ni el lote ni la fecha de expiración y por ello se señala su dudosa procedencia; a las autoridades nos toca velar por la salud, pero como cliente también tome su tiempo para verificar lo que es su derecho y no permita que jueguen con su salud.

La licencia de operación del lugar debe estar visible y vigente, con las farmacias que expiden productos controlados se redobla la vigilancia, ya que son productos controlados y que pueden ocasionar severas lesiones si no están debidamente recetados, por eso deben reportar la entrada y salida de estos, ya que se trata de medicamentos con venta restringida.

VEA TAMBIÉN: Suministro de agua será irregular en Panamá Norte, por trabajos de interconexión

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!