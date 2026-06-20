Minsa ordena el retiro inmediato del mercado de desodorante Lactovit por contener sustancia prohibida

El Ministerio de Salud (Minsa), a través de su Dirección Nacional de Farmacia y Drogas, ordenó este sábado la cancelación del registro sanitario y el retiro inmediato de todos los lotes del desodorante "Lactovit Reparador Lactourea Spray (Protección Inteligente)", tras confirmarse la presencia de una sustancia prohibida.

La decisión responde a una advertencia emitida por la Agencia Española de Medicamentos y Productos Sanitarios (AEMPS), que detectó en el producto el compuesto BMHCA (Butilfenil Metilpropional), un ingrediente vetado en la Unión Europea por sus potenciales efectos nocivos para la salud.

De acuerdo con las evaluaciones del Comité Científico de Seguridad de los Consumidores de la Comisión Europea, esta sustancia está clasificada dentro del grupo CMR (productos con riesgos carcinógenos, mutagénicos o tóxicos para la reproducción), lo que motivó su prohibición absoluta en artículos cosméticos.

El producto afectado, fabricado por Laboratorios Genesse, S.L., y distribuido en Panamá por Agencias Motta, S.A., contaba con un registro sanitario vigente hasta febrero de 2027, lo que evidencia cómo las alertas internacionales pueden modificar de forma inmediata el estatus de los productos en circulación.

Medidas adoptadas

Como parte de las acciones de contingencia, el Minsa instruyó a comercios, farmacias y distribuidoras a retirar el desodorante de sus estanterías sin demora.

Además, las empresas responsables deberán rendir un informe técnico en un plazo máximo de 30 días, detallando con precisión la cantidad de unidades que fueron retiradas del mercado nacional.

Las autoridades sanitarias advirtieron que mantendrán operativos de inspección y vigilancia para asegurar el estricto cumplimiento de esta disposición, en un contexto donde los controles sobre productos cosméticos cobran cada vez mayor relevancia ante la globalización de los mercados.