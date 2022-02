Minsa reporta 668 nuevos casos de covid-19 para este viernes

El Ministerio de Salud (Minsa) informa que para este viernes el reporte de casos nuevos de coronavirus en el país asciende 668, elevando el acumulado a 754,362.

En las últimas 24 horas se notifican tres defunciones y se actualizan dos de fechas anteriores para un total de 8,063 fallecidos y una letalidad de 1.1%.

El total de recuperados se cifra en 738,550, de los cuales 1,510 son pacientes que recientemente superaron la enfermedad. Además, se practicaron 8,229 pruebas para una positividad de 8.1%.

Hay 7,749 casos activos, de los cuales 7,550 están en aislamiento domiciliario y 199 hospitalizados.

Los que están en aislamiento se dividen en 7,512 en casa y 38 en hoteles. Los hospitalizados se segmentan así: 161 en sala y 38 en UCI.

En relación con la vacunación, el Programa Ampliado de Inmunización (PAI) informa que a la fecha se han aplicado 7,600,197 dosis de vacuna contra la covid-19. De ese total 3,345,019 millones se han aplicado en primera dosis; 2,932,865 en segunda dosis y 1,310,455 dosis de refuerzo.

La cobertura de la población meta es de 84.3% con primera dosis; 73.9% con segunda dosis; 49.4% con refuerzo y 32.7% de cobertura en la población de 5 a 11 años con 194,295 dosis aplicadas.

Puestos de hisopado

Los puestos de hisopados para realizar pruebas de covid-19 se mantendrán abiertos en varios puntos del país durante el fin de semana y el asueto por carnaval.

En Panamá Metro, los auto rápidos en el Estadio Emilio Royo y el Estadio Rod Carew atenderán al público, el sábado 26 y domingo 27, en horario de 7.00 a.m. a 2:00 p.m. Mientras que en Amador funcionará un puesto de 3:00 p.m. a 7:00 p.m.

Además, el domingo 27 se habilitará un puesto de hisopados en la Cinta Costera de 3:00 pm a 7:00 p.m.



También habrá puestos de hisopados el lunes 28 y martes 1 en Bocas del Toro en el Hospital Guillermo Sánchez Borbón (7.00 a.m. a 3:00 p.m.); en Herrera en el centro de salud de La Arena (7:00 a.m. a 2:00 p.m.); Colón en el Policentro (8:00 a.m. a 2:00 p.m.); en Los Santos en el Supermercado Extra ( 8:00 a.m. a 12:00 m.d.).

Informamos a la población, que a partir de hoy viernes 25 de febrero hasta el 6 de marzo, las discotecas podrán abrir en modalidad de “Restaurante – bar”, con música con sonido ambiental a bajo volumen.— Ministerio de Salud de Panamá (@MINSAPma) February 25, 2022

