Mulino dio instrucción para que se abran las cuentas bancarias del Suntracs

El presidente de la República, José Raúl Mulino, afirmó que solicitó al gerente del Banco Nacional la regularización de las cuentas del Sindicato Único de Trabajadores de la Construcción (Suntracs).

La petición del mandatario se dio luego de la reunión que sostuvo, el pasado mes de julio, con Saúl Méndez, dirigente del colectivo, sin embargo, hasta el momento no se han aperturado dichas cuentas.

"El gerente del Banco Nacional me confirmó que lo estaba haciendo, no sé por qué no lo han hecho; yo le había dado la instrucción de que se hiciera", recalcó Mulino.

Así mismo, se le solicitó al gerente de la Caja de Ahorros presentar un informe técnico sobre el tema.

Mulino señaló que su idea es que se realicen los trámites necesarios para regularizar las cuentas bancarias del sindicato.

El Suntracs mantiene una cuenta bancaria restringida en el Banco Nacional de Panamá, y desde noviembre de 2023 no ha podido realizar transacciones debido a que la Caja de Ahorros procedió a cerras otras de sus cuentas.

Méndez indicó a Panamá América, que desde entonces, el sindicato se ha movilizado, tanto a nivel local como internacional, para pedir la reapertura de cuentas; sin embargo no recibieron respuestas.

Durante la pasada administración, del expresidente Laurentino Cortizo, tampoco fueron atendidas sus solicitudes y la banca privada se negó a recibir el dinero, lo que el Sindicato calificó como "una persecución".

En su conversatorio semanal, el mandatario José Raúl Mulino recalcó que "todos los panameños tienen derecho a una cuenta de banco", afirmación que también fue parte de su discurso de toma de posesión.