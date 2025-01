Mulino pide a diputados que revelen su propuesta para salvar a la CSS

Al tiempo que el presidente de la Comisión de Salud de la Asamblea, Alaín Cedeño, anunció que el próximo lunes se retoma el primer debate de las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS), el presidente de la República, José Raúl Mulino, pidió a los diputados que no sigan dilatando más la discusión del proyecto.

El mandatario exhortó a los miembros del Legislativo a que presenten las corridas y sustenten las modificaciones que piensan hacer o dejen el proyecto como está, ya que no han presentado nada.

"Ustedes saben bien que no cambiar nada, no es una opción. Ahora les toca a ustedes tomar, como Asamblea Nacional, las decisiones", expresó en su rendición de cuentas ante el Pleno Legislativo.

La insistencia de Mulino es para dilucidar de una vez por todas qué propondrán los diputados para descartar medidas paramétricas como el aumento de la edad de jubilación.

En este sentido, pidió que hagan pública si su propuesta tiene que ver con elevar la tasa del Impuesto de Transferencia de Bienes Muebles y Servicios (ITBM) que en la actualidad es de 7%, cobrado a los consumidores, debido a que el diputado Cedeño dijo en un programa televisivo que se analiza.

"Si la propuesta es aumentar el ITBMS, que se le diga a la población que habrá un aumento de tres puntos en sus consumos y sustentar que esa propuesta es suficiente para salvar a la CSS o es una medida paliativa para que en pocos años se deba reformar nuevamente, porque es responsabilidad de todos, como lo hago yo, hablar con la verdad", expresó Mulino.

Agregó que la sostenibilidad de las pensiones no se resuelve con más impuestos.



En su mensaje a la Nación, el presidente Mulino dijo que dilatar la discusión del proyecto de la CSS, agrava su situación.



El presidente pidió a los diputados qué piensan hacer para no aumentar la edad de jubilación, ya que "los comunicados no son propuestas".



El Ejecutivo dijo que, a partir de febrero, habrá problemas para pagarle sus pensiones a los actuales jubilados.



En este sentido, se tendría que elaborar una ley para pagar el faltante, aunque la esperanza del ministro de Economía, Felipe Chapman, es que no se tenga que llegar a este paso.