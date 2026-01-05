Mulino se reúne con embajadores de Panamá en EE.UU. y la ONU

El presidente José Raúl Mulino sostuvo una reunión con los embajadores de Washington, la Organización de los Estados Americanos (OEA), y la ONU para evaluar la posición de Panamá frente al tema de Venezuela, previo a la reunión que sostiene este lunes –5 de enero- el Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas.

En la reunión se mantiene la línea expresada por el presidente José Raúl Mulino de que se respete la voluntad popular al haber escogido a Edmundo González, como presidente de Venezuela y el no reconocimiento de Delcy Rodríguez como sucesora de Nicolás Maduro.

El planteamiento de Panamá lo hará Eloy Alfaro, embajador ante la ONU y delgado en la OEA, quien sostuvo que se reafirmarán los principios democráticos y la autodeterminacuión de los pueblos.



Participaron en la reunión José Miguel Alemán, embajador de Panamá en Washington; Ana Irene Delgado, Embajadora de Panamá ante la Organización de los Estados Americanos, Javier Martínez Acha y Carlos Hoyos, ministro y vice ministro de Relaciones Exteriores, respectivamente.



Para este martes 6 de enero, la embajadora Ana Irene Delgado, presentará su ponencia en la sesión extraordinaria del Consejo Parmanente de la OEA, en Washington, donde se evaluarán los acontecimientos recientes registrados en Venezuela.