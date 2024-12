“A mi el turista borracho no me interesa”, así respondió el presidente, José Raúl Mulino, sobre el decreto de la Alcaldía de Panamá que elimina las restricciones horarias de la "ley zanahoria" en la Calzada de Amador y en el Casco Antiguo.

La Alcaldía de Panamá emitió el decreto N°12-2024, que regula los horarios de operación de los establecimientos comerciales dedicados al expendio de bebidas alcohólicas como actividad principal.

No obstante, Mulino indicó que si lo quieren cambiar ese es un problema del alcalde, Mayer Mizrachi, pero que no exijan seguridad de la manera que están tratando de hacer y llevar adelante

También criticó los los “parkings” en la provincia de Colón que se dan hasta las 6:00 a.m.

Según Mulino, la atracción turística hacia Panamá no depende de que se conviertan las áreas turísticas en cantinas abiertas las 24 horas del día.

“A mi el turista borracho no me interesa que vengan masivamente a Panamá porque chupan ‘guaro’ hasta las 6:00 a.m.”, expresó

El presidente no cree que haga ningún sentido, porque está comprobado que a mayor cantidad de hora de ingesta de alcohol, mayores son los problemas en materia de seguridad.

Recordó que con la entonces ministra Roxana Méndez tuvieron discusiones profundas para flexibilizar el horario de 2:00 a.m a 4:00 a.m. de lunes a jueves y el viernes se le daba chance un par de horas más, pero no era hasta las 6:00 a.m.

Indicó que no apostaría a que convirtiendo los distintos distritos en cantinas permanentes se beneficie la seguridad ciudadana del país.

Concluyó diciendo que no puede hacer nada salvo gastar más esfuerzo en la Policía Nacional para atajar borrachos.