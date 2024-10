No seguir el tratamiento de EPOC y asma dispara costos y complicaciones

Un paciente diagnosticado con Enfermedad Pulmonar Obstructiva Crónica (EPOC) o asma enfrentaría importantes complicaciones si no sigue el tratamiento que le indica su doctor.

José Fernando Cancinos, subespecialista en neumología, advierte que es fundamental comenzar el tratamiento cuando lo prescribe el médico y acudir lo más pronto posible a buscar ayuda profesional, si presenta síntomas respiratorios (tos, sibilancias, opresión en el pecho, dificultad para respirar).

"Por ejemplo, si te prescriben un inhalador, y por las causas que sea no lo adquieres o no te tratas, tendrás una complicación que se llama remodelamiento bronquial, que es la cicatrización de los bronquios. El pulmón tiene una propiedad de estirarse, el problema va a tanto, que tu pulmón no se estira y tendrás falta de aire todo el tiempo uses o no el inhalador", dijo Cancinos a Panamá América.

El camino para llegar a un diagnóstico de EPOC, asma o asma grave no siempre es fácil. Por un lado sus síntomas son intermitentes, van y vienen, lo que hace que el paciente tienda a restarles importancia y conviva con ellos. Además, algunos médicos tienen poca conciencia o entrenamiento lo que aumenta los subdiagnósticos.

Frente a este escenario es fundamental que busque atención y no normalice, por ejemplo, vivir con un poco de moco en la nariz o garganta.

En América Central, destaca Cancinos, hay acceso a tratamientos innovadores para hacerles frente, aunque reconoce que el costo genera cuestionamientos por parte de quienes deben adquirirlos.

"En este tema del tratamiento innovador sí tenemos el acceso en la región centroamericana y del Caribe. Tenemos acceso a triple terapias y a diferentes inhaladores, el corticosteroide inhalado es la piedra angular. El tema es el costo a invertir para controlar la enfermedad, que puede estar, dependiendo del país, entre 50 y 125 dólares mensuales", explicó Cancinos, fundador de Neumocancer Center Guatemala.

En este sentido, para Cancinos es clave que se legisle a favor de buscar normas que garanticen el acceso a estos medicamentos y que los mismos sean de calidad y no copias malas, que para que hagan efecto hay que usar dosis elevadas.

Factores de riesgo

Los factores de riesgo varían de acuerdo con la enfermedad. En el caso de EPOC, fumar tabaco por más de 20 años complica el panorama, al igual que la exposición al humo de leña de las cocinas a fogón. Cancinos resalta que fumar básicamente es lo mismo que exponerse al humo de leña.

En el caso del asma, la herencia genética, juega un rol clave. Hay pacientes con alergias que pueden evolucionar y derivar en asma, así como también hay asma adquirida por exposición a diferentes agentes, como los obreros que están en contacto con cemento, piedras y cal.

Para diagnosticar estas enfermedades crónicas, la espirometría constituye un recurso valioso. La prueba no es dolorosa y tiene un costo accesible.

Al año se pierde la vida de cerca de 4 millones de personas a causa de enfermedades respiratorias crónicas. Recientemente especialistas en neumología de Centroamérica se reunieron en el evento regional Neuvolution, con el fin de generar espacios de educación y de esta manera mejorar la atención de patologías respiratorias.