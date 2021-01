Nuevas variantes del coronavirus podrían implicar usar mascarillas de mejor calidad

Las nuevas variantes del SARS-CoV-2 detectadas en diferentes partes del mundo podrían implicar el usar mascarillas más seguras para evitar contagios.

De hecho, algunos países de Europa han establecido nuevas regulaciones con respecto al uso de cubrebocas. Los de tela, incluso los quirúrgicos del tipo 1 y 2, no son vistos como garantía de seguridad en determinados países y ambientes.

En este sentido, el infectólogo panameño Javier Nieto considera que es necesario usar mascarillas de mejor calidad y dejar de usar las artesanales.

"Las nuevas variantes a la fecha detectadas en Reino Unido y Sudáfrica (b117, 501.V2) hacen necesario el uso de mascarillas de mayor calidad (KN95, KF94 o especificación europea FFP2). Alemania y Austria las hacen mandatorias. Hay que olvidarse usar las de tela", advirtió el galeno.

Algunas de las nuevas variantes tienen el potencial de infectar a aproximadamente un 50 por ciento más de personas.

La científica Linsey Marr, especialista en enfermedades transmisibles por aerosol de la Universidad Estatal de Virginia, admitió su preocupación ante estas nuevas variantes y aconsejó no bajar la guardia.

"Creo que no debe haber margen de error ni desaliño al momento de seguir las precauciones, no como antes, cuando tal vez podíamos dejar pasar una que otra medida. Ahora uso mi mejor cubrebocas cuando voy al supermercado", dijo al New York Times.

En el caso de las mascarillas KN95, adquirirlas no está al alcance de todos, tomando en cuenta que son más costosas. Ashish K. Jha, decano de la Escuela de Salud Pública de la Universidad Brown, considera que sin duda hay muchas otras mascarillas en el mercado que son muy buenas.

En Panamá, hasta el momento se ha detectado un caso de la variante de Sudáfrica. Juan Miguel Pascale, director del Instituto Conmemorativo Gorgas, dijo que las variantes más preocupantes son la de Reino Unido, Brasil, Sudáfrica y California.