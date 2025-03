La influencia del entorno en la prevalencia de la obesidad en Latinoamérica, aspectos culturales y estilos de vida, son los principales factores que afectan a la salud.

Más allá de ser un problema catalogado como estético, la obesidad es una condición que afecta a la salud con múltiples consecuencias, las cuales pueden ir desde aumento en la presión arterial, apnea del sueño, diabetes tipo II, hasta desarrollar algún tipo de cáncer.

En el mundo, la obesidad y sus consecuencias son responsables de más de 41 millones muertes cada año o lo que se traduce también como el 97% del total de las defunciones, lo que la posiciona como la principal Enfermedad Crónica No Transmisible que afecta a la población.

Mientras que sus causas son variadas, desde aspectos genéticos hasta los estilos de vida más sedentarios, hay que considerar también a los ambientes obesogénicos que prevalecen en América Latina pero… ¿Qué es un ambiente obesogénico? La UNICEF los define como “la suma de influencias que el entorno, las oportunidades o las condiciones de vida tienen en el fomento de la obesidad en individuos o poblaciones”.

Los distintos hábitos alimentarios de Latinoamérica, el estilo de vida y la dificultad para acceder a una dieta saludable, responsable y balanceada, así como factores genéticos y costumbres, han influido en la prevalencia de la obesidad en la región.

La prevalencia en la región es de 5 de cada 10 personas, hay países donde 7 de cada 10 adultos viven con sobrepeso u obesidad, lo cual es alarmante por las consecuencias de esta condición.

Cada 4 de marzo se conmemora el Día Mundial de la Lucha contra la obesidad, es por ello que expertos instan a la población a acercarse a profesionales de la salud y adoptar hábitos que ayuden a combatir esta condición.

"Enfrentamos una pandemia silenciosa y normalizada, por lo que el deber que tenemos como industria y profesionales de la nutrición es brindar información científica con respecto a los nutrientes para llevar una nutrición sin fronteras”, señaló Camille Woitiski, presidenta de la Alianza Latinoamericana de Nutrición Responsable.

Hay productos que pueden ser aliados de la nutrición responsable, tales como los suplementos alimenticios.

No obstante, estos no van a curar enfermedades, ni brindar una pérdida de peso por arte de magia, por lo que no deben confundirse con los denominados “productos engaño”.

"Un suplemento es útil para llegar a niveles óptimos en cuanto a nutrientes se refiere, debido a que con una dieta común, muchas veces no se obtienen las cantidades necesarias que requerimos diariamente”, agregó Woitiski.