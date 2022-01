Ómicron: ¿Cuál es la duración promedio de los síntomas causados por esta variante?

La covid-19 causada por la variante ómicron produce una decena de síntomas, los cuales tendrían una duración de entre dos a cinco días, de acuerdo con un estudio realizado en Noruega.

Investigadores del Instituto de Salud Pública de Oslo y del Departamento de Microbiología del Hospital de la Universidad de Oslo analizaron el brote de contagios de una fiesta en la cual más de 80 personas se infectaron simultáneamente con ómicron.

El estudio indica que la tos y la secreción nasal, seguidos de la fatiga, el dolor de garganta o de cabeza y la fiebre son los síntomas más comunes causados por esta variante.

Inicialmente 111 de los asistentes a la fiesta fueron encuestados y sometidos a pruebas diagnósticas. De ellos, 66 resultaron positivos (26 según secuencia genómica y 40 basados en detección por PCR), mientras que 15 fueron casos probables.

Tras analizar diferentes datos, el estudio indica que la duración media de los síntomas más comunes de ómicron podría ser así:

-Tos: Tiene una duración media de cuatro días y se identificó en el 83% de los contagiados.

-Secreción nasal: Su duración promedio es de cuatro días. Estuvo presente en el 78% de los infectados.

-Fatiga: Se manifiesta por cuatro días. Afectó al 74% de las personas del estudio.

-Dolor de garganta: Se extiende por un estimado de tres días y afectó al 72% de los positivos.

-Dolor de cabeza: Tiene una duración de dos días y se manifestó en el 68% de los contagiados.

-Dolor muscular: Se prolonga por dos días y medio. El 58% de los pacientes lo presentó.

-Fiebre: Suele durar dos días. Se identificó en el 54% de los casos.

-Estornudos: Su duración promedio es de tres días. Se observó en el 43% de los infectados.

-Respiración acelerada: Presente en el 12% de los casos. Su duración media es de 2 días.

-Dolor abdominal: Se extiende por dos días y el 6% lo manifestó.

Otros síntomas a considerar son la falta de apetito (tres días), así como la pérdida del olfato y gusto (2 días).

No es una simple gripe

El médico Eduardo Ortega-Barría recalcó que si bien los síntomas por ómicron son más leves que los ocasionados por otras variantes, las personas no deben confiarse.

"Me preocupa que la gente siga pensando que es una gripecita. No es una gripecita. En las residencias hay más de 84, 000 casos y esa es una cifra alta", dijo el experto.

En este sentido, las infecciones en los niños han aumentado. Para 2020 el total de contagiados fue de 559, para 2021 el número alcanzó los 427 y solo en enero de este año van 305 niños infectados, de los cuales el 16% ha requerido hospitalización.

El infectólogo Javier Nieto, en tanto, destacó lo importante que es estar vacunado para hacerle frente a la covid-19.

"Si aún no estás vacunado o no te has puesto tu refuerzo, y crees que esto es un 'resfriadito', estás cogiendo los mangos bajito", advirtió.

