Organizaciones obreras se preparan para exigir suspensión de diálogo

Con la decisión de los delegados del Consejo Nacional de Trabajadores Organizados (Conato) de no regresar al Diálogo Nacional por la Caja de Seguro Social (CSS), se consolida una parte del sector laboral que está dispuesto a ejercer mecanismos de presión para que se suspenda.

Versión impresa

Mario Serrano, dirigente de la Central Nacional de Trabajadores de Panamá (CNTP), anunció que sumada a la marcha que anunciaron para el 18 de agosto y la preparación de una huelga nacional, realizarán otras acciones con tal de que el diálogo se suspenda, si no se atienden sus posiciones.

"Esta es una mesa que no tiene validez alguna, ya que los trabajadores no estamos allí. Iremos a las provincias, para que los compañeros conozcan cuál es la situación que se viene dando en la mesa del diálogo", planteó.

A pesar de su ausencia, los representantes de Conato mantienen coordinación con las otras organizaciones de trabajadores que se mantienen en el diálogo, las cuales van a seguir desarrollando para actuar unidos, si se decide alguna acción que no sea popular.

"Hemos ido llevando toda la situación de lo que ha sido la discusión del diálogo. Si se salen los compañeros del diálogo, creo que iremos a las calles todos juntos para pedir un verdadero diálogo tripartito", aseveró el dirigente sindical.

Fue, precisamente, este punto el que no convenció a los delegados del Conato, ya que solicitaban una intervención técnica de la Organización Internacional de Trabajo (OIT).

A su vez, pedían que el diálogo solo se centre entre los principales actores del sistema de seguridad social que son trabajadores, empleadores y el Gobierno.'



Conusi nunca designó su representante en el diálogo por la CSS y en las primeras semanas realizó protestas frente al lugar donde se desarrolla.



El 15 de marzo, una vez se volvió a reunir la mesa plenaria del diálogo, los tres representantes del Conato decidieron retirarse al no cumplirse cinco puntos mediante los cuales condicionaban su presencia.



Dos días después, la representante de los gremios de educadores se levantó de la mesa al decidirse que las propuestas no se aprobarían por consenso.



Todavía quedan cuatro organizaciones de trabajadores en el diálogo (Fenasep, médicos, enfermeras y Conagreprotsa).

Por su parte, el secretario general de la Confederación Nacional de Unidad Sindical Independiente (Conusi), Genaro López, dijo que la decisión del Conato confirma por qué ellos rechazaron este diálogo desde su convocatoria.

VEA TAMBIÉN Minsa reporta 10 nuevas defunciones y 789 nuevos casos de covid-19

"Se demuestra una vez más que Conusi, que desde el inicio decidió no participar, al ser un diálogo de yo con yo, queda confirmado con la decisión del Conato de no volver, porque no va a resolver las necesidades de la CSS, sino que hay intereses de partidos políticos, que todos han administrado el Estado y ninguno ha hecho nada para resolver sus problemas", sostuvo.

Ante un posible llamado a huelga nacional, si el diálogo no se detiene, realizado por el Conato, el dirigente obrero plantea que es una acción que se tiene que conversar, sin embargo, no descartan ninguna medida de presión para lograr su objetivo.

"No descartamos ninguna acción para efecto de evitar que se sigan imponiendo medidas que sigan afectando, en este caso, a los asegurados", dijo.

Marcha

El dirigente de la Conusi anunció que para este jueves 1 de julio, cuando se cumplen dos años del gobierno de Laurentino Cortizo, realizarán una movilización desde el parque Porras hacia la Asamblea Nacional a exigir, entre otros puntos, que el diálogo de la CSS sea cerrado.

¡Mira lo que tiene nuestro canal de Youtube!