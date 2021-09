Otro año sin desfiles patrios en Panamá, mientras Meduca evalúa realizar graduaciones

Por segundo año consecutivo, Panamá no contempla realizar desfiles patrios.

La propia ministra de Educación, Maruja Gorday de Villalobos confirmó la información.

Explicó que no se contempla la realización de los desfiles patrios, pero se analiza con las autoridades de salud la organización de las graduaciones.

La funcionaria dijo: "Por ahora de lo que hemos coordinado con las autoridades de salud, obviamente en ese liderazgo que ha regido en el tema de la pandemia, no se ha considerado a nivel educativo actividades de salud y me imagino que habrán algunos actos protocolares, concursos... pero a nivel de desfiles no, porque por el momento nos mantenemos igual que el año pasado, se harán las actividades virtuales".

La justificación que se ha dado es que no está permitido reunir a muchos estudiantes y también contemplar la ejecución de los instrumentos.

La ministra resaltó que las autoridades de salud le solicitaron que se esperara a que se culmine este periodo para evaluar la realización de las graduaciones.

En caso de que se realicen las graduaciones, estas no serían masivas, en vista de que aún no se permiten los eventos masivos, sin embargo se prevén que en caso de realizarse se mantendrían los protocolos de bioseguridad y el distanciamiento.

Agregó que "sin embargo las autoridades de salud nos han solicitado culminar este periodo para evaluar la posiblidad de tener graduaciones, no hablamos de graduaciones masivas, no hay eventos masivos, sin embargo sí con los protocolos de bioseguridad, el distanciamiento y con la posibilidad de que ellos puedan tener esa oportunidad y ese momento tan importante".

