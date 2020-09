Pachi Cárdenas cuestiona debate sobre la hidroxicloroquina: 'Se reinstala, cifras mejoran y hay protestas'

El doctor Francisco Sánchez Cárdenas, miembro del consejo consultivo contra la COVID-19, reflexionó acerca de las voces en contra que tiene el tratamiento con hidroxicloroquina a enfermos de coronavirus.

Sánchez aseguró que no entiende por qué cuando se eliminó esta medicina y los casos aumentaron nadie dijo nada, mientras ahora que se retomó su uso y los números mejoraron, hay cuestionamientos al respecto.

"Sigo sin entender algunas actuaciones. Cuando se proscribió el medicamento HDC del tratamiento y por casualidad aumentaron los casos y las defunciones no hubo protesta. Cuando se reinstala y las cifras mejoran hay protestas", expresó el galeno.

El galeno considera que si hay pruebas y lo receta un médico, la hidroxicloroquina se puede emplear.

"Si cualquier medicamento que tenga estudios y dentro de estos hay pruebas de seguridad, ¿por qué no utilizarlos cómo está permitido 'of label' o de 'repropósito'? A dosis mínimas, en solo una fase específica y bajo prescripción médica. No entiendo la verdadera razón de este debate", precisó.

El neurocirujano destacó que la COVID-19 es una enfermedad nueva con un germen desconocido y por eso se han cometido desaciertos y recomendaciones que luego se han rectificado.



"Todavía no hay medicamento ni vacuna contra la COVID. Así como el oxígeno, los corticoides y Remdesivir han probado que solo mejoran pronósticos y no hacen daño. Así mismo hay otros medicamentos que tampoco hacen daño y hay debate sobre su eficacia o no", manifestó.

La hidroxicloroquina ha sido motivo de debate en los últimos meses. Grupos médicos han expresado públicamente su postura en contra del uso de este fármaco, en tanto que otros lo han defendido.

Xavier Saéz-Llorens y Javier Nieto, integrantes del antiguo comité asesor, han advertido que no hay evidencia científica en relación con su ayuda a mejorar a los pacientes de coronavirus.

"Para galenos confundidos y gente ajena al campo científico: El debate médico actual (no es pelea) no tiene nada que ver con HCQ sí vs. HCQ no. Es mucho más profundo: ciencia vs. no ciencia, evidencia vs. complacencia, estudios vs. anécdotas, análisis vs. conjetura, docencia vs opinión", precisó Llorens.