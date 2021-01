Panamá con más de 200 pacientes en UCI por la covid-19 desde el 31 de diciembre

El explosivo repunte de casos de covid-19 en Panamá ha quedado reflejado no solo en el número de contagios diarios, sino en la cantidad de pacientes que han necesitado hospitalización, especialmente en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI).

Versión impresa

De acuerdo con las estadísticas del Ministerio de Salud (Minsa), Panamá acumula desde el 31 de diciembre más de 200 pacientes que han tenido que ser ingresados a UCI por la gravedad del estado de salud, en la lucha contra el coronavirus.

El informe detalla que el número más alto de enfermos en UCI en Panamá se alcanzó el pasado 4 de enero, cuando se reportaron 235 pacientes. Ese día también se registraron 57 defunciones, lo que representa, hasta el momento, la mayor cantidad de muertes en un día por coronavirus en el territorio panameño.

Como ha sido publicado en un estudio en "The New England Journal of Medicine", la mayoría de los pacientes con coronavirus que requieren un ingreso en UCI presentan seis síntomas comunes, entre los que se repite siempre la tos y la dificultad para respirar.

En relación con los otros síntomas, los investigadores han determinado que están la fiebre, insuficiencia respiratoria hipoxémica, hipertensión y diabetes.

Hasta el informe del lunes 11 de enero de 2021, en Panamá hay 2.536 pacientes hospitalizados, de los cuales 224 están en UCI y 2.312 se mantienen en sala general.

El Minsa anunció que este lunes se sumaron 42 muertes por la covid-19 y 2.157 contagios positivos nuevos, para hacer un total de 4.500 decesos y 281.353 casos confirmados en más de 10 meses de pandemia.

Desde el pasado 9 de marzo, cuando se descubrió el primer caso de contagio, se han realizado un total de 1.443.775 pruebas para detectar la covid-19.

VEA TAMBIÉN: Ministerio de Salud guarda silencio sobre compra de neveras para almacenar vacunas contra la covid-19

Panamá tiene un alto índice de contagios desde noviembre de 2020 hasta la fecha, enero 2021.

Los casos por día oscilan entre 4 mil a 2 mil por contagios comunitarios, en un país con una población de unos 4 millones de habitantes.

El repunte de la pandemia ha sido vinculado a la reapertura casi total de la economía en octubre y al desorden de una parte de la población.