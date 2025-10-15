Panamá envía condolencias por accidente de autobús en Sudáfrica que dejó 42 muertos

El Gobierno de Panamá lamentó y envió sus "más sentidas condolencias" por el accidente de autobús en el norte de Sudáfrica que dejó al menos 42 fallecidos y 49 heridos la noche del pasado domingo.



"La República de Panamá expresa sus más sentidas condolencias y su profunda solidaridad al Gobierno y al pueblo de la República de Sudáfrica, así como a las familias de las víctimas del trágico accidente ocurrido en una carretera de montaña, que ha cobrado la vida de al menos 42 personas y dejado numerosos heridos", señala un comunicado de la Cancillería panameña.



Así, la misiva agrega que el Gobierno panameño "hace extensivas" sus "condolencias a los pueblos hermanos de Zimbabue y Malawi, cuyos ciudadanos se encontraban entre las víctimas de ese lamentable suceso".



"En este momento de dolor, acompañamos a las naciones afectadas con sinceros sentimientos de pesar y esperanza de pronta recuperación para los heridos", concluye el comunicado.



Al menos 42 personas han muerto y 49 han resultado heridas en un accidente de autobús ocurrido en la provincia de Limpopo, en el norte de Sudáfrica, según informaron el pasado lunes las autoridades de ese país africano.



El autobús, que transportaba a ciudadanos de Malaui y Zimbabue que regresaban a sus países desde la provincia del Cabo Oriental (este), circulaba por una carretera empinada cuando perdió el control, rodó por un terraplén y aterrizó sobre el techo este domingo por la noche a las afueras de la ciudad de Louis Trichardt, señaló la Corporación de Gestión del Tráfico en las Carreteras (RTMC).



Según el Departamento (Ministerio) de Transporte, los fallecidos son 35 adultos (18 mujeres y 17 hombres) y siete menores.