El costo económico que acarrea la violencia hacia la mujer en el país ya es visible, luego de un estudio realizado para el Ministerio de la Mujer.

La ministra del ramo, Niurka Palacios Urriola, precisó que el estudio hecho por la Facultad de Economía de la Universidad de Panamá arrojó que en el área urbana una mujer que sea víctima de violencia se gasta $2,900 como consecuencia del flagelo.

De esos gastos, 78% se concentran en salud, para su tratamiento y otros gastos médicos.

Palacios reveló que para la mujer rural este costo es mucho mayor y alcanza los $4,000.

En el peor de los casos, en que la víctima fallezca, el costo se eleva más para sus familiares.

"La idea es que se tenga este estudio para que, al momento de hacer la evaluación en una sentencia del impacto que tuvo para esa familia, se pueda también reconocer este valor para que el sancionado pueda hacerle frente", detalló la titular.

Palacios explicó que el monto se cuantificó por hecho, es decir, por cada caso de violencia en que se vea envuelto una mujer en el país.'



El proyecto de ley que elimina el Ministerio de la Mujer y restablece el Instituto Nacional de la Mujer fue aprobado en primer debate y está a espera de ser debatido en el Pleno de la Asamblea.



Independiente a la futura eliminación del ministerio, en estos momentos el mismo requiere $2.3 millones en inversión, mientras siga existiendo.



La Línea 182 para atención de mujeres maltratadas tuvo 700 llamadas, de las que 134 fueron redireccionadas para su debida investigación.



La ministra Niurka Palacios reveló que mujeres migrantes son las que más se acercan a los centros de atención.

La cifra parecer ser inalcanzable para la mayoría de las mujeres víctimas de violencia, pues son de estratos humildes.

La ministra reconoció esta situación, sin embargo, describió que cuando son víctimas tienen que ir a atenderse a un médico, colocar la denuncia, acercarse al ministerio, por lo que la idea es darle números y cuantificar cuanto ella está gastando, luego de haber sido víctima de violencia.

Hasta ahora esta información se desconocía y puede servir para que, a la hora de la condena del agresor, también tenga que responder por los gastos en que incurrió la mujer agredida.

Según las estadísticas del Ministerio Público, el año pasado se recibieron 16,444 denuncias por casos de violencia doméstica, de las que el Ministerio de la Mujer atendió a 13,383 de esas víctimas.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

El acompañamiento involucra un equipo interdisciplinario que incluye psicólogos, trabajadoras sociales y hasta la parte legal para que se pueda dar una sanción al agresor.

A pesar de las cuatro contenciones del gasto que hubo el año pasado, la atención del ministerio a las mujeres víctimas se pudo mantener.

El Ministerio de la Mujer mantiene atención en La Chorrera, Arraiján, Mañanitas, Juan Díaz, Boquerón (Chiriquí) y, sobretodo, en San Miguelito, puntos que presentan una alta incidencia de violencia doméstica.

Uno de los puntos que no se pudieron atender el año pasado fue reparar los albergues que tiene el ministerio para la atención de las víctimas.

Palacios informó que en el albergue de Panamá hay que hacer reparaciones en el techo y el sistema eléctrico, lo que fue comunicado al Ministerio de Economía y Finanzas para que esté anuente a conseguir fondos para que se pueda ejecutar.

Además de este albergue, el ministerio tiene otro y un centro de corta estancia.