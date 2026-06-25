Panamá
Panamá fortalece su estrategia tecnológica en la Cumbre Pax Silica de Washington
- Maryori Sánchez /nación.pa@epasa.com/PanamaAmerica
Panamá refuerza su estrategia digital al participar en la Cumbre Pax Silica en Washington, enfocada en semiconductores, inteligencia artificial e innovación.
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La participación de Panamá en la Cumbre Pax Silica en Washington D.C. marca un paso relevante en su estrategia tecnológica. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Dr. Eduardo Ortega Barría, lideran la delegación.
Por invitación del subsecretario de Estado de EE. UU., Jacob Helberg, el país se suma a un foro que reúne a economías líderes. Así, Panamá fortalece sus vínculos con actores clave en innovación y tecnologías avanzadas.
En este espacio, se abordan temas como semiconductores, inteligencia artificial, infraestructura digital y seguridad tecnológica. De esta manera, la agenda se centra en áreas estratégicas de cooperación internacional.
Además, Pax Silica busca promover la coordinación entre países en inversión, transferencia de conocimiento y resiliencia de cadenas de suministro digitales. Por ello, Panamá encuentra una plataforma para proyectar su visión de desarrollo.
Igualmente, la presencia panameña responde a la apuesta por consolidar una estrategia nacional de semiconductores y microelectrónica. Este esfuerzo está contemplado en el Plan Estratégico de Gobierno.
A la par, se impulsa la formación de talento especializado y la creación de nuevas oportunidades de inversión e innovación. Con ello, se busca diversificar la economía y generar ventajas competitivas.
La participación en Pax Silica reafirma el compromiso de Panamá con la transformación digital y tecnológica. Así, el país se posiciona como un socio estratégico en la región y más allá.
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