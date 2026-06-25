Panamá fortalece su estrategia tecnológica en la Cumbre Pax Silica de Washington

La participación de Panamá en la Cumbre Pax Silica en Washington D.C. marca un paso relevante en su estrategia tecnológica. El ministro de Comercio e Industrias, Julio Moltó, y el secretario nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, Dr. Eduardo Ortega Barría, lideran la delegación.

Por invitación del subsecretario de Estado de EE. UU., Jacob Helberg, el país se suma a un foro que reúne a economías líderes. Así, Panamá fortalece sus vínculos con actores clave en innovación y tecnologías avanzadas.

En este espacio, se abordan temas como semiconductores, inteligencia artificial, infraestructura digital y seguridad tecnológica. De esta manera, la agenda se centra en áreas estratégicas de cooperación internacional.

Además, Pax Silica busca promover la coordinación entre países en inversión, transferencia de conocimiento y resiliencia de cadenas de suministro digitales. Por ello, Panamá encuentra una plataforma para proyectar su visión de desarrollo.

Igualmente, la presencia panameña responde a la apuesta por consolidar una estrategia nacional de semiconductores y microelectrónica. Este esfuerzo está contemplado en el Plan Estratégico de Gobierno.

A la par, se impulsa la formación de talento especializado y la creación de nuevas oportunidades de inversión e innovación. Con ello, se busca diversificar la economía y generar ventajas competitivas.

La participación en Pax Silica reafirma el compromiso de Panamá con la transformación digital y tecnológica. Así, el país se posiciona como un socio estratégico en la región y más allá.