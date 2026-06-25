Panamá mantiene vigilancia preventiva reforzada ante la influenza aviar

El Ministerio de Desarrollo Agropecuario (MIDA) ha confirmado que Panamá se mantiene en estado de vigilancia preventiva frente a la Influenza Aviar Altamente Patógena (IAAP). Aunque en lo que va del año 2026 no se han reportado casos, las autoridades insisten en la importancia de reforzar la prevención.

Por su parte, la Dirección Nacional de Salud Animal ha intensificado los monitoreos en zonas consideradas vulnerables. Estos recorridos buscan identificar de manera temprana cualquier irregularidad en aves silvestres o domésticas que pueda estar relacionada con la enfermedad.

De manera complementaria, se exhorta a los productores avícolas, tanto comerciales como de traspatio, a fortalecer sus medidas de bioseguridad. La disciplina en la aplicación de estas prácticas es clave para evitar la propagación del virus.

Entre los signos que deben generar alerta se encuentran la debilidad, la depresión, la falta de coordinación, el plumaje erizado, la inflamación de la cabeza o las patas, la secreción nasal, la diarrea y la disminución en la producción de huevos. La mortalidad elevada es un indicador crítico.

En caso de sospecha, el MIDA recuerda que la notificación es obligatoria. Para ello, se han habilitado canales como la aplicación Alerta Animal, su plataforma web oficial y el número de contacto que se encuentra en su página oficial.

Asimismo, se recomienda a los propietarios de aves ubicados en zonas costeras, playas o cercanas a cuerpos de agua extremar las precauciones. El contacto con aves silvestres o con materiales contaminados representa un riesgo considerable de transmisión.

La población en general también debe colaborar en esta estrategia preventiva. Ante la presencia de aves enfermas o muertas, no deben manipularse ni trasladarse, sino reportarse de inmediato a las autoridades competentes.

La Dirección Nacional de Salud Animal reafirma que Panamá continúa en alerta preventiva y vigilancia reforzada, con el objetivo de proteger la sanidad avícola, la seguridad alimentaria, la salud pública y el patrimonio pecuario nacional.