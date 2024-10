Panamá respaldará en el Consejo de Seguridad las condenas a extremistas y terroristas

Panamá respaldará en el Consejo de Seguridad de la ONU las resoluciones de condena a grupos extremistas y actores terroristas, "sean de izquierda o de derecha, sin importar su credo", pues solo buscan la violencia y el miedo para desestabilizar, anunció este martes el ministro de Relaciones Exteriores, Javier Martínez-Acha.



Y lo hará "sin escatimar esfuerzos" a partir de enero próximo, cuando ocupe uno de los puestos no permanentes del consejo, dijo el canciller panameño en la Conferencia Internacional sobre Víctimas del Terrorismo organizada por la ONU y España en la ciudad de Vitoria.



"A su vez, buscaremos que estas resoluciones tomen en consideración los derechos de las víctimas", así como la necesidad de construir una sociedad más justa y pacifica, subrayó.



El terrorismo es un flagelo que atraviesa fronteras, crea gran inestabilidad en el mundo y amenaza el tejido democrático del estado de Derecho, sintetizó.



Alentó a los Estados a establecer mecanismos efectivos de prevención y judicialización del delito "abominable" de terrorismo.



"Nuestros gobiernos requieren robustecer a la mayor brevedad posible su marco jurídico para penalizar el terrorismo y, en particular, promover la rehabilitación y reintegración de las comunidades afectadas" en aras de la paz, agregó.



Y para Panamá, la colaboración entre los Estados es fundamental, incidió, para combatir los actos terroristas de manera integral, ya que este tipo de delito opaca cualquier esfuerzo individual.



Sobre las víctimas, es necesario visibilizar y entender las implicaciones de esta violencia, darles voz y entender su dolor. "Las vidas humanas perdidas representan miles de familias afectadas, y una sociedad que carga con la cicatriz de un periodo oscuro y violento", remarcó.



Es necesario que, como Estados, "tomemos los pasos necesarios, tanto interna como internacionalmente para asegurar que las víctimas del terrorismo reciban el apoyo y el acceso a la justicia que merecen y, a su vez luchar, contra los factores estructurales que permiten al terrorismo florecer".



En este sentido, citó la inestabilidad política, la desigualdad social y la proliferación de grupos extremistas como "caldo de cultivo" del fenómeno terrorista.



Martínez-Acha tuvo unas palabras de recuerdo para la región española del País Vasco, de donde es su padre, pues 850 personas perdieron la vida durante los cuarenta años que fue "aterrorizado por actores no estatales impulsando una agenda política", en alusión a la banda terrorista ETA.