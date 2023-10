Panameña narra odisea en Israel: Fue una experiencia de vida

La pastora Dayra Iglesias peregrinaba en Israel cuando el grupo terrorista Hamás perpetró su sangriento ataque. Para la panameña fue una situación desconcertante, había viajado antes a ese país pero nunca había vivido la tensión que ocasiona un conflicto bélico.

Era una situación nueva para Dayra y su compañera de viaje. Cuando las alarmas sonaron, Iglesias desconocía el protocolo a seguir. Guiada por los lugareños, la panameña se refugió en un búnker.

Desde entonces el escenario cambió drásticamente. Iglesias narra que a partir del 7 de octubre dormía con ropa de viaje y la mochila a un costado.

"De ahí en adelante la experiencia cambió porque ya había comenzado la guerra. No podía dormir bien porque aunque no estábamos en una zona de ataque, cerca de la ventana se escuchaban los tiros y se veía el humo. El latino no está acostumbrado a esto, mucho menos el panameño", comentó Iglesias a Panamá América.

Iglesias estaba en Israel para participar en el desfile anual de naciones que organiza la Embajada Cristiana Internacional en Jerusalén.

La pastora se hospedaba en una zona próxima a la Universidad de Jerusalén. No podía salir del edificio, excepto a la planta baja donde se abastecía de alimentos.

Iglesias luego procedió a contactarse con la embajada panameña, de la que recibió instrucciones para mantenerse segura y empezaron las tareas de coordinación para retornar a Panamá.

Describe la salida de Israel como una odisea, toda vez que debían trasladarse a Tel Aviv donde la tensión era mayor. Los vuelos comerciales se cancelaron y debían ir a un país cercano. De acuerdo con Iglesias en el lugar que se quedaba ya no había garantía de seguridad al 100 %.

Mientras esperaba el vuelo que la llevaría a Grecia, un misil cayó próximo al aeropuerto. La muchedumbre corría en diferentes direcciones y Dayra solo los seguía.

"En el aeropuerto hay varios lugares de refugio y no sabía. Yo seguía a la multitud", agregó.

Suscríbete al newsletter #AlDíaConPanamáAmérica Las noticias que importan directo a tu inbox SUSCRIBETE

Ya en el avión la zozobra continuaba. La aeronave demoró en salir y un silencio profundo imperaba entre los pasajeros.

"Fue una experiencia de vida, fuerte y difícil. No estamos acostumbrados. Con la invasión pasamos un momento complicado pero no de esta magnitud. Cuando llegamos a Grecia fue como un refrigerio para el alma porque nos refugió dos días y nos relajamos esperando conectar y asimilar la salida", añadió.

Experiencia de vida

Para Iglesias, la experiencia vivida es una oportunidad para meditar y transformar la vida, a la vez de valorar más el país.

"Tenemos que valorar la vida y la nación que tenemos independientemente de los defectos que tenga. Un muchacho lloró en mis brazos por sus amigos que habían muerto y por los que se iban a la guerra", expuso.

Iglesias también destaca su rol de reconfortar a la gente en medio del conflicto y brindarle un mensaje de esperanza.

Explica que su principal fortaleza fue la oración y fe. Además destaca que en medio de la incertidumbre también le tocó ser pastora.

"Soy una mujer espiritual, pero también soy humana. Por momentos uno flaquea, pero volvía a la oración y Dios me daba fortaleza", subrayó.

Iglesias espera volver a Israel porque es una mujer de fe. "Si Dios me mandase a que lo hiciera, lo volvería a hacer".

¡Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!