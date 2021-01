Pandemia y temporada seca: usando mascarilla y careta en medio del calor

Cuando el calor azota en Panamá no hay quién lo aguante, y ahora que la temporada seca está iniciando, hay quienes ya están angustiados por el hecho de usar, bajo un candente sol, la mascarilla y la recomendada careta para evitar contraer el virus de la Covid-19.

La situación podría parecer irrelevante, pero para quienes resulta verdaderamente incómodo, el solo pensar en ese escenario les causa sofoco; por ejemplo, para quienes usan gafas.

“No la puedo usar (careta), porque uso lentes y ese plástico me refleja todo y me marea”, asegura Marissa Guevara, quien cada día debe salir a trabajar y en su oficina recomendaron el uso de las caretas.

“Yo las uso a diario, con ellas me siento protegida, pero a mi esposo, quien usa lentes, le incomodan demasiado, es complicado, pero toca usarlas para protegerse”, aduce otra dama consultada.

Desde que se inició la pandemia, Yanelis Domínguez evita salir de su casa, pero cuando lo hace utiliza la mayor protección posible. “Al principio me incomodaba, pero me siento más confiada en la calle, porque lo que no puedo evitar con la mascarilla, lo puede frenar la careta [tal como alguna secreción de otra persona, explica]. También me hace querer tocarme menos la cara, me siento más segura”, afirma.

“Esta vaina es desesperante, pero todo sea para que no me agarre el bicho maldito”, asevera otro profesional consciente del virus, quien diariamente utiliza el transporte público para viajar desde su casa en Panamá Oeste hasta el área de Tocumen y viceversa.

“Me pongo a pensar, ¿cómo sería cuando pegue el sol, usando mascarilla y careta?, más de uno quedará desmayado por ahí del sofoco”, lamenta otra trabajadora. Y así se van replicando diversas opiniones que toman en cuenta que la temporada seca se está acercando; pero, ¿cómo se vislumbra el clima a inicios de este 2021?

Una temporada menos calurosa

El profesor Alfonso Pino Graell es director del Laboratorio de Física de la Atmósfera de la Universidad de Panamá y explica que en cuanto a las condiciones de la estación seca 2021, esta se verá modulada por el evento La Niña 2020-2021.

“El presente evento en mención es moderado y, de acuerdo con la National Oceanographic and Atmospheric Administration (NOAA, por sus siglas en inglés), se mantendrá activo con un 85% de probabilidad, hasta abril o mayo de 2021”, es decir, que en Panamá las lluvias van a continuar.

Pino Graell menciona que a pesar de que no se trata de un evento fuerte, podrían presentarse algunas lluvias ligeras en los meses de enero y febrero, así como también chubascos aislados de intensidad moderada, particularmente, sobre las zonas ubicadas en la vertiente del Pacífico.

El catedrático recuerda que La Niña es un fenómeno causado por la interacción entre la atmósfera y el océano que genera una disminución de la temperatura superficial del mar en el Océano Pacífico oriental, central y occidental. Actualmente, el descenso de temperatura en el Pacífico Central es de - 1,5 ° Celsius.

Esto quiere decir, según el experto, que la presente estación seca debe ser ligeramente menos calurosa que el promedio.

“En mi opinión, durante la actual estación seca deberán registrarse temperaturas máximas un tanto más bajas que las que se registraron en 2019 y 2020. Por otro lado, se espera que los golpes de calor o elevadas sensaciones térmicas sean menos frecuentes que el promedio de años anteriores”.

Esto supone un alivio para quienes deben andar en la calle usando mascarilla (de uso obligatorio) y careta para protegerse del virus. Aunque las autoridades de Salud no han puesto como medida obligada el uso de caretas faciales a la población en general, sí es una principal recomendación, sobre todo para quienes se movilizan en el transporte público o están en lugares de mayor movimiento de personas, como los supermercados.

El uso de la pantalla facial, junto a la mascarilla, cubre un área mayor del rostro y disminuyen aún más las probabilidades de contagio.



De hecho, el propio ministro de Salud Luis Francisco Sucre dio a conocer que a partir del 15 de enero quienes se movilicen en el transporte público deberán usar la pantalla facial, debido a que esta asegura un 99% más de protección. Esta no reemplaza la mascarilla.

Habrá hasta frente frío

El profesor Pino Graell compartió un mapa que muestra las condiciones de la temperatura superficial del mar hasta el pasado 4 de enero y explica que la mancha azul que se observa en el mapa corresponde a la zona del Pacífico sometido a las condiciones de enfriamiento que caracterizan al evento La Niña.



Por otro lado, la meteoróloga Annette Quinn coincide con el profesor Pino Graell en cuanto al fenómeno de La Niña, que se espera se mantenga en el primer trimestre del año. “En la vertiente pacífica panameña esto trae lluvias en medio de una estación seca, pero en el Caribe es todo lo contrario”.

Recomendaciones

A pesar de que el clima puede estar a favor, para evitar sofocos mientras usamos mascarilla y careta, el profesor Pino Graell recomienda a la población evitar la exposición a la radiación solar en horas en las cuales se suelen registrar Índices Ultravioletas de riesgo para la salud, pues estos suelen alcanzar valores extremos en el 85% de los días de la estación seca y, particularmente, entre mediados de marzo y mediados de abril.

“A mi juicio, las condiciones de la presente estación seca no debe dificultar el uso de las mascarillas y de los protectores faciales”, dijo.

En ese sentido, la doctora Gabriela García de Salazar, directora de Promoción de la Salud del Ministerio de Salud (Minsa) recomendó la hidratación constante, usar ropa liviana y evitar la exposición al sol, sobre todo cuando las temperaturas están más altas. Recordó que las principales recomendaciones son evitar salir de casa si no es necesario, así como evitar aglomeraciones y el uso de mascarillas y pantallas faciales en el transporte público, de hecho, García de Salazar adelantó que en las próximas semanas el Minsa distribuirá pantallas faciales en todo el país.