Personal de salud presionará al Gobierno Nacional por pagos adeudados

El personal de salud a nivel nacional ha lanzado un ultimátum al Gobierno Nacional, ya que si no se les paga antes del 31 de agosto, empezarán a realizar algunas medidas de presión.

Versión impresa

La doctora Michelle Chávez de González, quien labora en el Hospital Nicolás Solano, aseguró que esto no significa que dejarán de brindarle la atención a aquellos pacientes que están en urgencias o en cuidados intensivos.

Sin embargo, en el Hospital Nicolás Solano están analizando irse a una huelga de brazos caídos, porque ya han esperado demasiado tiempo por el pago que se les adeuda.

De acuerdo con la doctora, se trata de más de cien profesionales de la salud, entre médicos, enfermeras, técnicos y laboratoristas, que han sido contratados en medio de la crisis por la COVID-19, pero que no han recibido ni un centavo.

De igual forma, manifestó que este personal tiene deudas y pagos que enfrentar y no los han podido cancelar por no contar con el dinero. Agregó que existen médicos que viven alquilados en La Chorrera y se les está solicitando el pago del alquiler, pero no pueden hacerlo, porque no cuentan con el dinero.

Aunado a esto, la doctora dijo que este personal tampoco cuenta con el beneficio del Bono Solidario o Vale Digital, por lo que la situación que atraviesan es cada día más grave.

La mayoría tiene hijos y una familia que sostener, señaló la doctora, al tiempo que manifestó que pese a todas estas dificultades, el personal sale todos los días a trabajar desde que fue contratado, pero la situación ya "es inaguantable".'



Extraoficialmente, se trata de más de 300 profesionales de la salud que fueron contratados en medio de la pandemia y no todos han recibido su pago.



En cada Región de Salud u hospitales se tomarán las medidas que el personal, en conjunto, crea más conveniente, sin afectar a los pacientes que atienden, pero de acuerdo con la doctora Michelle Chávez de González es necesario adoptar una medida, porque la mayoría lleva varios meses sin cobrar.



Han reconocido que se adeuda al personal y que agilizarán los desembolsos.

En la provincia de Colón el problema es el mismo. La doctora Dejanine Barraza inició sus labores desde el pasado 25 de mayo en la Regional de Salud de la provincia, sin embargo, desde que empezó a laborar no ha cobrado ni una quincena.

VEA TAMBIEN: Sigue la búsqueda del quinto integrante de la secta religiosa que maltrataba a menores en Guayabal

Barraza dijo que al principio fue contratada como médico para brindar el servicio en los hoteles hospitales, pero luego la trasladaron hacia la Regional de Salud.

Sin embargo, no en todas las regiones u hospitales los médicos piensan tomar medidas de protesta tan drásticas.

El doctor Jonathan Guerra, quien labora dentro del equipo de respuesta rápida en la Regional Metropolitana de Salud, dijo que ellos están analizando adoptar una medida en la que no se afecte la atención, que incluso hacen en medio de las visitas a las casas de los pacientes.

Guerra dijo que confían en las autoridades de Salud y que el pago se les haga antes del 31 de agosto.

VEA TAMBIEN: Piden al Minsa de Chiriquí que sancione a vendedor de legumbres por morder la punta de las bolsas

El Gobierno anunció que pedirá un traslado de partida de $10 millones para ponerse al día con estos profesionales de la salud.

Mira lo que tiene nuestro canal de YouTube!