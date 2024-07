Pescadores de Panamá agradecieron sus milagros a la Virgen del Carmen

Candelaria de La Flor y Yadis Pitti tienen mucho que agradecer por los milagros que aseguran les ha concedido la Virgen del Carmen, a la ayer se veneró y festejó en una procesión acuática por las aguas de Playa Leona, una comunidad de pescadores artesanales situada en la costa Pacífica de la provincia de Panamá Oeste.

Las fiestas de la Virgen del Carmen, santa patrona de los marinos y pescadores, se celebran tradicionalmente el 16 de julio en varias localidades de Panamá, e incluyen misas y procesiones acuáticas.

En Playa Leona, un corregimiento de más de 36.000 habitantes, las celebraciones comenzaron, como cada año, con un recorrido en andas de la santa patrona por las calles de este poblado acompañado de pirotecnia y fuegos artificiales, que posteriormente pasó a ser una romería o peregrinación acuática en decenas de lanchas y embarcaciones pequeñas o pangas.

Yadis Pitti, de 40 años de edad, con una imagen a escala de la virgen que aprieta contra su pecho, confiesa a EFE que para ella este es un día especial por el milagro que, "a través de dios", le concedió para la salud de su hija.

"Tenía mi hija que le daba epilepsia, y yo siempre le pedía a ella, dios mío, señor, por medio de ti virgencita, que me la cure, y bueno, gracias a dios se le ha quitado eso bastante, que ya no le da", aseguró Pitti, quien resaltó que después de que se tenga fe en la virgen, "uno le pide y ella siempre reconoce lo que uno le pide", aunque admitió que "muchos no la aceptan".

Ferviente seguidora de la patrona de los marinos y pescadores, añade que todos los años para esta fecha trae la imagen de ella para su paseo acuático. "Todos los años, mientras uno esté vivo, la traigo acá en la playa para que la paseen en lancha", indicó.

Candelaria De La Flor es otra fervorosa devota de la Virgen del Carmen, a la que, hincada de rodillas, imploró por un milagro para su nieta que habían operado de la vesícula y no presentaba un buen pronóstico.

"Gracias a dios ahí está mi nieta, antes de ayer cumplió 14 años, así que me siento orgullosa de ser nacida y criada aquí en Playa Leona", manifestó De La Flor, de 64 años de edad, señalando que todos los 16 de julio, "desde que dios amanece hasta que anochece", en esta comunidad se venera a la Virgen.

Este año, las patronales de la Virgen del Carmen también congregaron a los feligreses en la iglesia homónima localizada en pleno centro de la capital panameña, donde según medios locales una agrupación de mariachis y el acordeonista Osvaldo Ayala rindieron tributo con sus melodías a la santa patrona de los marinos y pescadores.

