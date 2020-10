Petita Ayarza recomienda estudiar la medicina tradicional guna para apoyar lucha contra la COVID-19

La diputada Petita Ayarza se refirió este martes, en el pleno de la Asamblea Nacional, a la prohibición del uso de mascarillas en la comarca Guna Yala. En este sentido, Ayarza explicó que la medida va orientada a darle valor a la medicina tradicional de este grupo étnico.

Durante su intervención, la política leyó algunos artículos de la Ley 17 del 2016, la cual establece la protección de los conocimientos de la medicina tradicional indígena.

"Es necesario que la faz del país conozca que existe esta vigente ley. Lo que ha acontecido no es solo en parte como una protesta, porque en realidad hay medicinas alternativas que pueden ayudar y dar el apoyo porque el estado panameño tampoco tiene medicina. No es que no la quieran (la mascarilla), sino que ellos están viendo como prevalece nuestra medicina indígena", puntualizó Ayarza.

Ayarza destacó que no es que se resistan a recibir atención de la medicina moderna, sino que buscan que se respete su tradición en relación con la salud.

"No digo que no sepamos la parte de la salud occidental, no obstante nuestra medicina tradicional es la que nos ha dado siglos y siglos para poder sobrevivir. Esa medicina tradicional, de nuestros abuelos y cultura, se ha podido transmitir siglos tras siglos", añadió.

Ayarza sugirió que se hagan estudios con la medicina tradicional para apoyar la batalla contra la COVID-19.

"Si en la pandemia no se ha podido tener un medicamento eficaz para solucionar, estos es para la vanguardia para que vean que nuestra medicina tradicional está a la disposición y que se pueda hacer un estudio", precisó.

La diputada, además, solicitó al Ministerio de Salud (Minsa) que haga valer la Ley 17 de 2016. Considera que de esta forma se podrá enfrentar mejor la situación.

"Es importante señores del Minsa la puesta en marcha de esta ley, que estoy segura permitirá una mejor comunicación y coordinación entre la tradición, pueblos indígenas y congresos de salud", puntualizó.

En esta línea, Anelio Merry, del Congreso General Guna, dijo que los médicos rechazan la tradición de su pueblo en materia de medicamentos.

"Había situaciones muy particulares que denunciaron dentro del Congreso de la Cultura, por ejemplo, el rechazo de la medicina tradicional por parte del personal médico que ha llegado a visitar algunas comunidades que no tienen puesto de salud", sentenció.