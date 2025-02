Piden diálogo y evitar confrontaciones por las reformas a ley de la CSS

En un ambiente de tensión política, este lunes debe iniciar las disertaciones de los diputados dentro del segundo debate a las reformas a la Caja de Seguro Social (CSS).

Con un Pleno de la Asamblea declarado en sesión permanente, se debe conocer, adicional, la metodología que se empleará para la discusión del proyecto No.163.

Y será de principal interés conocer, las propuestas que a lo largo de la discusión se presenten, las cuales procederán, sin dudas, del Gobierno, así como de otros sectores y bancadas del Legislativo.

No obstante, la atención del país estará en lo que ocurra en torno a este segundo debate y el llamado a protestas y hasta huelga anunciadas por organizaciones gremiales, sindicales y populares que insisten en que el sistema solidario quede como el único vigente dentro de la seguridad social.

Esta situación ha motivado que figuras políticas pidan el cese de confrontaciones e impere el diálogo en esta coyuntura.

Una fue el expresidente y presidente de Realizando Metas (RM), Ricardo Martinelli Berrocal que mostró su preocupación ante un posible llamado a huelga por parte de los integrantes de la Asociación de Educadores Veragüenses (Aeve).

"Los profesores y maestros sonando los tambores de guerra. Hay que evitar todas las confrontaciones", escribió el exmandatario en sus redes sociales.'



El Gobierno proponía un manejo diverso de los fondos de la CSS, sin embargo, la Comisión de Salud decidió dejar 10% para las administradoras privadas de pensiones, que no ha sido del agrado del Ejecutivo.



Los diputados no se pusieron de acuerdo sobre la conformación de la Junta Directiva por lo que quedaría como la dejó el Gobierno.



Hay propuestas que buscan sumar a la junta directiva a un representante de los pacientes y otro de los trabajadores independientes.



La convocatoria para la sesión de este lunes quedó para las 10:00 a.m. El Pleno está en sesión permanente.