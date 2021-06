Pobreza de aprendizaje impacta en las comarcas

La maestra María Vásquez labora en la comarca Ngäbe Buglé y emprendió un viaje allá para ayudar a los estudiantes a desarrollar los módulos y guías que recibieron para dar clases a distancia.

Después de horas caminando desde Kankintú, la docente se encontró con niños entusiasmados por recibir clases, pero sin condiciones óptimas para aprender.

"En esas áreas no hay ni radios portátiles. Los niños de primer grado no saben leer porque no tuvieron a un docente que les enseñara", narró María.

Sin internet, radios u otros dispositivos, muchos padres buscan ayuda de terceros para que les resuelvan los módulos. "La cosa es entregarlos hechos para que el estudiante no quede mal", contó.

La educadora piensa que en esa región la deserción escolar es grandísima, porque los niños no tienen la facilidad de aprender como debería ser, ya que ni sus padres los pueden ayudar.

Ante el impacto de la pandemia en el aprendizaje, las comarcas son más vulnerables.

"Vamos a tener un atraso de 5 a 10 años, porque las autoridades no han visto el impacto del covid-19 en los aprendizajes. Un chico que vaya a la universidad va a tener un arrastre de contenido que no pudo dar y eso va a traer muchos problemas", dijo Luis Sánchez, dirigente magisterial.

La directora de Evaluación Educativa del Ministerio de Educación, Gina Garcés, citada en una nota de la entidad, dijo que se trabaja en fortalecer el aprendizaje en la educación a distancia, en el que juegan un rol primordial los directores de los planteles.

Agregó que se elabora una serie de instrumentos que permitan recoger información hasta de la parte socioemocional de las familias.

