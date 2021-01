Policía Nacional retiene a unas 82 personas por incumplir el toque de queda, en las últimas 24 horas

A partir del pasado 14 de enero entró a regir un nuevo toque de queda, el cual inicia desde las 9:00 p.m. hasta las 4:00 a.m.

Sin embargo, algunos ciudadanos insisten en incumplir con esta medida. En las últimas 24 horas unas 82 personas fueron retenidas en diferentes sectores del país, de estas 66 son hombres, 14 mujeres y dos menores de edad.

Estos operativos de verificación se realizan entre los estamentos de seguridad que conforman la Fuerza de Tarea Conjunta con el fin de cubrir varios puntos en todo el territorio nacional.En Chitré, provincia de Herrera, fueron retenidos en el día de ayer unos 25 hombres por incumplir con la medida de movilidad por género.

Es necesario recordar que ante el incremento significativo de casos Covid-19 en la provincia de Herrera, el ministro de Salud, Luis Francisco Sucre anunció una cuarentena sin jornada laboral con restricción de movilidad por género. Las mujeres se podrán movilizar los días lunes, miércoles y viernes mientras que los hombres martes y jueves.

De lunes a viernes solo estarán abiertos supermercados, tiendas, abarroterías y farmacias para la venta exclusiva de alimentos y medicinas.

De igual forma, señaló que para las provincias de Coclé, Veraguas y Los Santos habrá una cuarentena total sin jornada laboral ni movilidad, a partir del viernes 15 de enero a las 9:00 p.m. hasta el lunes a las 4:00 a.m. El comercio abrirá el viernes 15 hasta las 7:30 p.m.

Para las provincias de Panamá y Panamá Oeste también se registraron ajustes a las restricciones hasta ahora impuestas, eliminado el control de horario de movilidad por cédula, sólo se mantendrá la movilidad para compras por género: mujeres los lunes, miércoles y viernes; para los hombres martes y jueves.

En estas provincias rige una cuarentena total los fines de semana desde el viernes 15 dce enero.

También en Panamá y Panamá Oeste se mantienen los cercos sanitarios previamente ya establecidos y además se prohíbe la realización de toda actividad que conlleve aglomeraciones en lugares. En los casos de las reuniones laborales, solo se permitirá la participación máxima de 25 personas respetando, estrictamente el distanciamiento de 2 metros entre las personas.

Además, en Panamá y Panamá Oeste desde el pasado 14 de enero existe un horario escalonado de entrada y salida de los trabajadores para evitar aglomeraciones en el transporte. La construcción entrará a las 7:00 a.m.; las empresas privadas a las 8:00 a.m. y los servidores públicos a las 9:00 a.m