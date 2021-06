'Ponte la vacuna y recibe un trago gratis': Dueños de bares y restaurantes reiteran iniciativa al Minsa

La Asociación de Restaurantes, Bares y Discotecas de Panamá (Arbyd) reiteró este martes su oferta para poner en marcha la iniciativa que busca acelerar la vacunación contra la covid-19, ofreciendo a cambio un trago gratis.

"Take the shot, have a free shot", "Ponte la vacuna, recibe un trago gratis" es el nombre de la campaña con la que los empresarios tratan de lograr un impacto positivo en doble vía.

"Nosotros ponemos el local y asumimos el costo del trago. El Ministerio de Salud (Minsa) trae al equipo de vacunación y las vacunas; de esta manera y así de fácil podemos contribuir con la agilización del plan de vacunación nacional", explicó esta asociación a través de un comunicado.

A cambio, los dueños de estos negocios piden que se elimine el toque de queda de inmediato, al igual que los domingos de cuarentena a nivel nacional para poder asumir este costo, generar empleo, pagarles a bancos y proveedores.

"A nivel nacional contamos con cientos de locales comerciales, dispuestos a ayudar con este creativo plan de vacunación, el cual ya ha probado ser de gran éxito", agregan.

La propuesta, según la Arbyd, tiene por objetivo incentivar y llegarle directamente al público más joven. Recalcan que en países como Israel y Estados Unidos se ha demostrado su éxito. Hasta ahora el Minsa no ha respondido si avala o no la oferta.

Por otro lado, médicos han explicado que ingerir de forma moderada alcohol, tras recibir la vacuna contra la covid-19 no tiene efectos adversos.

"Nunca es bueno para la salud tomar alcohol en exceso, pero su ingesta leve a moderada no interfiere con el efecto de las vacunas. Es un mito que el personal vacunador no debe propagar", expuso el infectólogo Xavier Sáez Llorens.

En tanto que el doctor Eduardo Ortega hizo la misma observación al respecto.

"Todo con moderación y no debe haber ningún efecto secundario negativo. 1-2 copas de vino o 1-2 cervezas para celebrar la vacunación. ¡De tamaño normal!", explicó el doctor Barría.

