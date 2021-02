¿Por qué llegar a Marte es tan importante en la carrera espacial?

Versión impresa

La carrera espacial por pisar Marte se acentúa cada vez más entre las grandes potencias. La semana pasada el mundo fue testigo de la llegada de la misión Perseverance al planeta rojo, con la cual los avances para lograr este objetivo no se detienen.

De acuerdo con las proyecciones, para 2030 se espera que el hombre arribe a Marte. Pero para lograrlo primero hay que hacer rigurosas exploraciones que ayuden a comprenderlo.

Sin embargo, con la Tierra enfrentado miles de problemas, entre ellos una pandemia mundial, para muchos es difícil de entender por qué se apunta hacia otra dirección, cuando en casa hay mucho por hacer.

El astrofísico y director del Observatorio Astronómico de Panamá, Rodney Delgado, explicó que estos proyectos aportan beneficios, no solo en el ámbito científico, sino también en distintas áreas.

¿Por qué llegar a Marte es tan relevante en la carrera espacial?

A diferencia de los otros planetas, Marte es el que más cerca está y es la primera frontera de nuestro sistema solar, más allá de la luna. Conociendo el sistema solar conocemos nuestro propio planeta. Hay mucho allá fuera, nos concentramos en los problemas que tenemos en la Tierra, pero puede venir algo de allá fuera y nos daña todo. Es muy importante mantener un monitoreo constante. Las potencias mundiales quieren llegar a Marte.

En las últimas semanas, tres misiones se han volcado a Marte, ¿es coincidencia o alguna razón en particular?

Han coincidido, entendiéndose que actualmente existe a nivel mundial una carrera espacial por llegar a Marte. Hace muchas décadas la carrera era quién llegaba a la luna primero, ahora es quién llega a Marte primero. Pero para llegar necesitan mucha información y por eso todas las agencias están mandando sondas y rovers, para conocer mejor el planeta.

¿Qué buscan estas tres misiones?

Perseverance tiene varios componentes. Está el orbitador y el rover que ya llegó a la superficie. Va a medir el tamaño de partículas, tomar fotografías y tiene un helicóptero. Donde aterrizó es un área en la que se cree que existió agua y lo que buscan son fósiles, los cuales indicarían si hubo vida en Marte. Se buscan microorganismos y no marcianos. Por su parte, la sonda china Tianwen-1 lleva un propósito un poquito diferente. El lugar donde se posará el rover es un punto donde se cree que debajo hay agua congelada. La idea es que pueda perforar y mirar si hay agua congelada. También está Hope, de Emiratos Árabes, que no tiene rover, no se posará, es un orbitador que tomará medidas climáticas.

La primera foto de Perseverance fue en blanco y negro, ¿a qué se debe esto?

No es que no se puedan obtener imágenes a color, sino que la imagen en blanco y negro, dependiendo de la longitud de onda, da mayor información científica. El rover solo pesa una tonelada, imagínense llevarlo a Marte, obviamente tengo que hacer sacrificios. Tengo que tomar criterios y tengo limitaciones. Se usan cámaras monocromáticas, que emplean un solo color y tienen mayor calidad, y luego con programas especiales se logra la imagen a color.

¿Cómo será el retorno de la información recabada por Perseverance a la Tierra?

El mecanismo que tiene Perseverance es poder recopilar la información, tiene entonces un pequeño cohete que saldrá con esa información al orbitador y después el orbitador va a regresar.

¿Existe la posibilidad que no pueda retornar?

Sí, siempre existe. También existía la posibilidad de que se dañara cuando llegaba por un fenómeno térmico o algo que no se podía controlar desde la Tierra. Ya llegó y tendremos imágenes por buen rato. Pero no será solo Perseverance, Tianwen-1 y Hope también nos darán mucha información y eso es desde el punto de vista científico lo más importante.

¿Es esta la puerta de entrada para que un astronauta llegue a Marte?

Sí, el pronóstico es que antes de 2030 ya haya un humano en Marte. La Nasa, India, Unión Europea, China, todos se están preparando para llevar una persona a Marte. La carrera está hecha, entonces el objetivo es antes de 2030 poder llegar y que una persona pise Marte.

¿Qué le aportan estas exploraciones a la Tierra?

Más bien nos aportarían a nosotros como humanidad. Como científicos nos darían conocimientos muy importantes. Pero si hablamos del público, que cuestiona por qué se gastan tantos millones, no solo está la parte científica, de poder conocer cosas que a lo mejor nos ayuden con los problemas climáticos de la Tierra. También está el aspecto tecnológico, que gracias a estas misiones se desarrolló mucha tecnología, que prontamente vamos a poder aprovecharla.